Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Туполев" передал Минобороны РФ на ГСИ самолет Ту-95МС с модернизированной силовой установкой

19.04.2018 ПАО "Туполев" 320 0
0
Понравилась новость?
 +1
Ту-95МС
Стратегический ракетоносец Ту-95МС.
Источник: http://tupolev.ru/

Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передала на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ самолет Ту-95МС с модернизированной силовой установкой.


Стратегический ракетоносец Ту-95МС передан Государственному летно-испытательному центру Министерства обороны для проведения государственных совместных испытаний (ГСИ).


Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Модернизация силовой установки обеспечит увеличение полезной нагрузки самолета, улучшение его взлетных характеристик, дальности полета и других параметров.


Ту-95МС – модернизированная версия самолета Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь»). Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет – ракетоносец. Является одним из основных компонентов стратегической ядерной триады вооруженных сил Российской Федерации.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "Туполев"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-95
Компании
Аэросила НПП
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 22:42
  • 34
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 19.04 22:20
  • 76
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 19.04 21:33
  • 5
Рогозин: конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей слишком мелко
  • 19.04 21:25
  • 5
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 19.04 21:17
  • 237
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.04 20:52
  • 1
Два плюс два
  • 19.04 20:38
  • 2
Предприятия ОПК за последние два года перечислили в различные бюджеты РФ почти полтриллиона рублей средств ГОЗ
  • 19.04 19:58
  • 14
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 19.04 19:31
  • 2
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 19.04 19:15
  • 13
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 19.04 18:24
  • 1
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 19.04 18:19
  • 1
Военные новости: военная база Форт Леонард Вуд и 3-D печать на войне
  • 19.04 18:02
  • 2
Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая
  • 19.04 17:29
  • 6
Турбину положили на лопатки
  • 19.04 17:18
  • 1
СМИ: Один "Терминатор" заменит шесть БМП и 40 солдат
другие обсуждаемые темы