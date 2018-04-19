"Туполев" передал Минобороны РФ на ГСИ самолет Ту-95МС с модернизированной силовой установкой



Стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Источник: http://tupolev.ru/ Стратегический ракетоносец Ту-95МС.Источник: http://tupolev.ru/

Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передала на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ самолет Ту-95МС с модернизированной силовой установкой.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС передан Государственному летно-испытательному центру Министерства обороны для проведения государственных совместных испытаний (ГСИ).

Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Модернизация силовой установки обеспечит увеличение полезной нагрузки самолета, улучшение его взлетных характеристик, дальности полета и других параметров.

Ту-95МС – модернизированная версия самолета Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь»). Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет – ракетоносец. Является одним из основных компонентов стратегической ядерной триады вооруженных сил Российской Федерации.