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21.08.2018
Независимая газета

"Медведь" еще полетает

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Стратегическая авиация России получит Ту-95МСМ

Парк самолетов Дальней авиации (ДА) российских Воздушно-космических сил будет пополнен глубоко модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МСМ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу считает, что продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности является одной из приоритетных задач. В итоге это позволит нарастить группировку самолетов данного типа и повысить боевой потенциал ДА.


По заявлению генерального директора ПАО «Туполев» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) Александра Конюхова, первый вылет Ту-95МСМ запланирован на конец 2019 года. От базового «Медведя» сохранится планер и некоторые другие основные агрегаты, на которых будет демонтирована часть имеющегося радиоэлектронного оборудования, которое заменят новым.


Ту-95 был разработан в ОКБ «Туполев» и стал символом холодной войны. Грозному русскому самолету в НATO дали название Bear (англ. «Медведь»). Его серийное производство стартовало еще в 1955 году. На тот период турбовинтовой самолет имел выдающиеся технические характеристики, которые и в настоящее время отвечают требованиям ВС РФ. Он и сегодня остается единственным в мире серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями.


В конце 60-х выпуск «95» был заморожен и его место занял противолодочный Ту-142, на базе которого через 10 лет возобновилось производство Ту-95МС.


Ту-142 хоть и являлся прямым развитием проекта «95», но был сконструирован на более высоком авиационно-техническом уровне. В июле 1977 года на Таганрогском авиазаводе, выпускавшем Ту-142М, началось переоборудование одного из них в прототип нового ракетоносца Ту-95М-55, а в 1981 году его уже запустили в серию. Производство Ту-95МС было приостановлено в 1992 году, всего их выпущено 90 штук.


Вооружение Ту-95МС составляют 6 ракет в барабанной установке в фюзеляже. Еще 10 ракет может быть размещено на внешней подвеске. Экипаж – от 7 до 11 человек размещается в кабинах, в которых поддерживается нормальный уровень давления.


Основной силовой агрегат ракетоносца – НК-12 – был создан в 1952 году в конструкторском бюро Куйбышевского моторного завода имени Фрунзе (сейчас город Куйбышев называется Самарой). Новые НК-12МПМ, созданные Самарским научно-техническим комплексом имени Н.Д. Кузнецова, предназначены для модернизированных Ту-95МСМ.


В настоящее время ведутся государственные испытания «стратега» с усовершенствованным двигателем. По многим параметрам работы двигатель не имеет себе равных в мире, и это стало основным аргументом в пользу его выпуска в наши дни. Питание осуществляется любым типом авиационного керосина с запасом до 100 т на борту, возможна дозаправка в небе.


В состав бортового вооружения входит бомбовое, ракетное и пушечное оружие в зависимости от модификации.


Основным вооружением более позднего ракетоносца Ту-95 МС являются ракеты, которые размещаются на револьверной кассете в бомбоотсеке. Причем ракеты с ядерными боеголовками могут вызвать серьезные опасения у любого вероятного противника, даже если их носитель Ту-95МС имеет полувековую историю. Постоянно проводимая модернизация дала ряд преимуществ самолету по сравнению с первыми образцами и сделала 95-й востребованным.


Стартовавшая несколько лет назад программа модернизации затрагивает большую часть имеющихся в войсках «Медведей». Изменениям до уровня Ту-95МСМ подвергнутся только ракетоносцы Ту-95МС-16, на вооружении российских Воздушно-космических сил находится 35 таких самолетов. После усовершенствования они будут эксплуатироваться до того времени, пока на смену им не придут более новые Перспективные авиационные комплексы Дальней авиации – ПАК ДА.


В строю Ту-95МСМ будут оставаться как минимум до 2025 года, и их основное назначение – патрулирование мирового воздушного пространства, решение ударных задач по поражению наиболее важных целей в кризисных ситуациях, в районах, удаленных от своих баз, и в глубоком тылу противника, на континентальных театрах военных действий.


В рамках модернизации на «Медведей» установят более мощные двигатели, обновят бортовое радиоэлектронное оборудование. Все комплектующие для самолета – отечественного производства.


Модернизированные бомбардировщики будут нести крылатые ракеты большой жальности Х-101/102 и ракеты средней дальности Х-50.


Ирина Дронина

20.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
НК-12
СПМ-3 Медведь
Ту-142
Ту-95
Х-50
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
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