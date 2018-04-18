Минобороны Латвии ожидает от США дроны на три миллиона долларов
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БЛА RQ-20A Puma.
Источник: Defence Talk
РИГА, 17 апр - РИА Новости. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в следующем году получат от США беспилотные летательные аппараты на сумму более чем три миллиона долларов. Об этом Sputnik Латвия сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
"Поставки систем беспилотных летательных аппаратов США усилят возможности Национальных вооруженных сил по наблюдению и разведке", - говорится в сообщении.
Латвийской армии поставят три тактические беспилотные системы предприятия AeroVirnment модели RQ-20A Puma.
По итогам встречи лидеров стран Балтии и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 3 апреля, Белый дом заявил о готовности Вашингтона предоставить балтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов.
"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти 100 миллионов долларов на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 миллионов долларов в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - говорилось в заявлении Белого дома.
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18.04.2018
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