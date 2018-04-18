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Около 1 тыс. мотострелков в Приамурье отработали оборону против наступающего "противника"

19.04.2018 ТАСС 358 0
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Военнослужащие ВВО
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.
Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"

В учениях также приняли участие более 150 единиц техники

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 1 тыс. военнослужащих стали участниками учений с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, во время которых они отработали оборонительный бой против наступающего условного противника. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялась активная фаза тактического учения с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа. В учении было задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 150 единиц техники, в том числе современные танки Т-72Б, самоходные гаубицы "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", минометы "Сани", - сообщил Гордеев.

Особенностью учений стало то, что оборона велась на увеличенных тактических расстояниях на примере боевых действий в современных военных конфликтах. В течение суток подразделения, поочередно действуя в отрыве от главных сил, наносили планомерное поражение "противнику", смещаясь на более выгодные позиции. Часть тактических действий прошла ночью. Особую роль в координации маневров и наведении артиллерии играли современные средства разведки и беспилотники "Орлан-10".
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
2С12 Сани
2С3 Акация
Град РСЗО
Орлан-10
Т-72
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