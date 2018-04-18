Около 1 тыс. мотострелков в Приамурье отработали оборону против наступающего "противника"
|
|
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.
Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"
В учениях также приняли участие более 150 единиц техники
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 1 тыс. военнослужащих стали участниками учений с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, во время которых они отработали оборонительный бой против наступающего условного противника. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялась активная фаза тактического учения с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа. В учении было задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 150 единиц техники, в том числе современные танки Т-72Б, самоходные гаубицы "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", минометы "Сани", - сообщил Гордеев.
Особенностью учений стало то, что оборона велась на увеличенных тактических расстояниях на примере боевых действий в современных военных конфликтах. В течение суток подразделения, поочередно действуя в отрыве от главных сил, наносили планомерное поражение "противнику", смещаясь на более выгодные позиции. Часть тактических действий прошла ночью. Особую роль в координации маневров и наведении артиллерии играли современные средства разведки и беспилотники "Орлан-10".
|
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
06.02.2013 Беларусь под надежной защитой
19.04.2018 Более 2,5 тыс. человек принимают участие в учениях на Сахалине
13.04.2018 В Приамурье мотострелков подняли по тревоге на учениях
02.04.2018 Мотострелки ВВО на учениях остановили наступление "противника" в оборонительном бою
02.04.2018 Мотострелки ВВО вытеснили "неприятеля" с Сахалина
19.09.2017 Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
18.09.2017 Артиллеристы уничтожат объекты "противника" на учениях "Запад-2017"