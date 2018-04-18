Шойгу рассказал о технике, которую покажут на параде Победы



Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", - рассказал Шойгу на едином дне военной приемки.

Министр отметил, что механизированная колонна на параде "будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабино. С 9 апреля к ним присоединятся воздушные силы. Ночные прохождения по Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая.

Поставки военной техники

Во время выступления Шойгу также рассказал о поставках техники за первый квартал этого года.

Войска получили "23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения".

Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса с опережением графика поставили восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов.

Шойгу также сообщил, что на строительство более 3,5 тысячи зданий военной инфраструктуры в 2018 году выделили почти 114 миллиардов рублей. В приоритете остается "обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания".

По завершении единого дня военной приемки Шойгу наградил медалями "За трудовую доблесть" представителей ряда предприятий оборонной промышленности.