Шойгу рассказал о технике, которую покажут на параде Победы
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Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы.
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", - рассказал Шойгу на едином дне военной приемки.
Министр отметил, что механизированная колонна на параде "будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".
Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабино. С 9 апреля к ним присоединятся воздушные силы. Ночные прохождения по Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая.
Поставки военной техники
Во время выступления Шойгу также рассказал о поставках техники за первый квартал этого года.
Войска получили "23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения".
Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса с опережением графика поставили восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов.
Шойгу также сообщил, что на строительство более 3,5 тысячи зданий военной инфраструктуры в 2018 году выделили почти 114 миллиардов рублей. В приоритете остается "обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания".
По завершении единого дня военной приемки Шойгу наградил медалями "За трудовую доблесть" представителей ряда предприятий оборонной промышленности.
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18.04.2018
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