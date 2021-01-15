Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году

Более 4700 единиц новой и отремонтированной военной техники получат Вооруженные силы РФ в этом году. Предполагается, что на закупку данного оружия будет израсходовано две трети военного бюджета России. Показатель оснащенности частей постоянной готовности новейшим оружием превысит 71% к началу 2022 года (сейчас — 70% по силам общего назначения), в то время как обеспеченность военной техникой в соответствии с государственным оборонным заказом (ГОЗ) составит более 98%

Выступая в конце декабря 2020 года на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить переоснащение армии и флота на современные вооружение и технику и четко своевременно выполнять задания ГОЗ.

"В стратегических силах у нас уже создан серьезный научно-технический задел по образцам вооружения и техники, не имеющим мировых аналогов. В том же направлении должны развиваться и силы общего назначения. Добавлю, что Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования", - сообщил Путин.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

В текущем году получат 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и гиперзвуковыми комплексами "Авангард". Для обеспечения функционирования этих стратегических систем вооружения планируется завершить строительство объектов инфраструктуры в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.

ПГРК с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Планируется, что очередной полк Барнаульского ракетного соединения получит мобильные комплексы "Ярс", а очередной полк Козельского ракетного соединения - шахтный вариант этой системы вооружения. По словам командующего РВСН генерала-полковника Сергея Каракаева, также продолжится переоснащение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард".

Предполагается, что до конца текущего года первый полк гиперзвуковых комплексов "Авангард", заступивший на боевое дежурство в конце 2019 года в Оренбургской области, будет доведен до полного состава - шести шахтных пусковых установок.

Установка межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" в шахтную пусковую установку на территории Ясненского ракетного соединения Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Одновременно продолжится совершенствование объектов инфраструктуры для испытания новейших стратегических систем вооружения. В частности, планируется в текущем году обустроить полигон для летных испытаний ракеты "Сармат" в районе поселка Северо-Енисейский в Красноярском крае.

Дополнительное финансирование, выделенное на производство новейших комплексов стратегического вооружения, позволит довести уровень современной техники в стратегических ядерных силах до 88,3%.

Военно-морской флот (ВМФ)

Значительное количество как надводных кораблей, так и подводных лодок получит флот. В частности, пополнится четырьмя субмаринами (в том числе двумя атомными подлодками (АПЛ) проекта 955А "Борей-А" с баллистическими ракетами "Булава" - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а также одной АПЛ проекта 885М "Ясень-М" - "Казань"). Кстати, в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

В боевой состав ВМФ должны войти шесть надводных кораблей, а также 22 катера и суда обеспечения. Среди них - один фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и два корвета проекта 20380 - "Ретивый" и "Резкий". Также предполагается, что флоту будет сдан один корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" - "Яков Баляев".

Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит" Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Ожидает ВМФ и передачу значительного количества кораблей после ремонта и модернизации. В частности, источники ТАСС сообщили, что до конца года в боевой состав флота вернется АПЛ проекта 671РТМК "Тамбов" и проекта 971 "Леопард". Запланирована передача большого десантного корабля проекта 775 "Александр Шабалин".

Большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775 Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Военное ведомство уделяет значительное внимание модернизации вспомогательных сил флота. Так, в 2021 году флот получит океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан", один большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г, два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок", катер-торпедолов нового проекта ТЛ-2195, судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" и ряд других вспомогательных судов и катеров.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 Источник изображения: © Александр Aрхипов/ТАСС

Завершится модернизация и ремонт подводного аппарата АС-36 "Бестер" Северного флота.

Воздушно-космические силы (ВКС)

ВКС и морская авиация ВМФ получат более 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

В этом году должны приступить к государственным испытаниям модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М, после чего он поступит на вооружение. Улучшенный самолет выполнил первый полет в феврале 2020 года. В ходе модернизации машина получила новое пилотажно- навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Стратегический ракетоносец Ту-160М Источник изображения: © ОАК

Ожидается, что в 2021 году Минобороны и Объединенной авиастроительной корпорацией (под управлением госкорпорации "Ростех") будет подписан контракт на строительство модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-34М. В рамках другого контракта для ВКС строится еще около 20 Су-34.

Истребительная авиация ВКС должна получить четыре новейших многоцелевых истребителя пятого поколения Су-57. Сообщалось, что первый серийный Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа в декабре прошлого года. К концу 2024 года число этих машин в войсках увеличится до 22 единиц, а к 2028 году Минобороны будет передано 76 истребителей Су-57.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Существенное усиление ожидается и у вертолетного парка ВКС - войска должны получить новейшие вертолеты Ми-38 производства холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех). Ожидается, что в первой половине текущего года достигнет стадии серийного производства тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, что позволит значительно повысить мобильность подразделений и возможности войск по транспортировке личного состава и грузов.

Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Также в планах получить первые десять транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН, в том числе для бригад армейской авиации, оказывающих поддержку десанту.

Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Сообщалось, что на ПАО "Роствертол" началось серийное производство модернизированных с учетом опыта применения в Сирии ударных вертолетов Ми-28НМ. Он получил новый двигатель, авионику с совершенной прицельно-поисковой системой и возможностью взаимодействия с беспилотниками. Также для него разработана новая ракета с дальностью поражения до 25 км. Планируется, что до 2027 года будет поставлено 98 таких машин.

Ударный вертолет Ми-28НМ Источник изображения: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Парк учебно-тренировочной авиации ВКС пополнится легким поршневым самолетом Як-152, предназначенным для первоначальной летной подготовки. В связке с реактивным учебно-боевым самолетом Як-130 он позволит обеспечить полный цикл обучения курсантов.

Сухопутные войска

В рамках гособоронзаказа Сухопутные войска ожидает пополнение более 400 единицами бронетанковой техники. Среди них - новейшие танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты БМП-3 и модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А.

Танк Т-80БВМ Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Так, соединения и воинские части танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях получат более 200 танков, БТР, БМП, боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и инженерных машин, а также тренажерные системы для подготовки их экипажей. Таманская мотострелковая дивизия пополнится более чем 18 самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Хризантема-С", которые заменят более старые "Штурмы".

ПТРК "Хризантема-С" Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Должны начаться серийные поставки в войска новейших танков Т-14 на платформе "Армата" разработки и производства концерна "Уралвагонзавод". Сообщалось, что в ряде военных вузов уже началась подготовка экипажей на эти машины.

Танк Т-14 "Армата" Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Продолжится оснащение артиллерийских подразделений войск и новейшими ствольными артиллерийскими системами - на вооружение подразделений, частей и соединений Южного военного округа поступят новейшие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ". Возможности артподразделений будут повышены и за счет новых систем - на текущий год запланирована опытно-войсковая эксплуатация боеприпасов для новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".

САУ "Коалиция-СВ" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Кроме этого, ожидается начало серийного производства 82-мм самоходного миномета "Дрок", 120-мм самоходного артиллерийского орудия "Флокс" и артиллерийской системы "Магнолия" на базе двухзвенного гусеничного транспортера. Эти новые машины, разрабатываемые ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок", значительно улучшат эффективность непосредственной огневой поддержки сухопутных подразделений на поле боя.

ТОС-1А "Солнцепёк" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Кроме того, войска РХБЗ получат модернизированную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". По данным разработчиков, модернизация позволила увеличить дальность и точность стрельбы, сократила нормы расходов боеприпасов.

Воздушно-десантные войска (ВДВ)

Планируется начало поставок новейших авиадесантируемых бронеавтомобилей с повышенным уровнем защищенности "Тайфун-ВДВ". Эти машины оснащены дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ, и автоматической коробкой передач.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" с дистанционно управляемым боевым модулем БМ-30-Д Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

Кроме того, ожидается, что ВДВ начнут получать новую систему связи и управления, которая сократит время передачи и получения информации на всех уровнях принятия решения не менее чем в два раза.

Всего в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ должно быть поставлено более 500 современных боевых бронированных машин.

Войска ПВО

Планируется поставить на вооружение два полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф" и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С". Также в Минобороны сообщали, что в этом году планируют завершить процесс испытаний новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" и ее принятия на вооружение.

ЗРС С-400 "Триумф" Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Должно завершиться строительство радиолокационной станции (РЛС) высокой заводской готовности "Воронеж" в Воркуте и поставки ее на опытное боевое дежурство. Также ожидается начало работ по сооружению РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее. "Яхрома" станет уникальной станцией - она будет работать в четырех диапазонах (метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом), при этом угол обзора РЛС составит 270 градусов.

Должны войска ПВО получить и установочную партию машин разведки и управления для тактических систем противовоздушной обороны "Гибка-С".

ЗРК С-350 "Витязь" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Также начнется перевооружение зенитных ракетных подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Красноярском крае и Хакасии, на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Ранее этот комплекс поставлялся только для обучения специалистов в учебный центр в Ленинградской области. Всего до 2027 года предусмотрена поставка 12 дивизионов С-350.

Другая техника

На итоговой военной коллегии Минобороны сообщалось, что до конца года на оснащение поступят комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) большой дальности и продолжительности полета. Данные БЛА будут вооружаться как управляемыми авиационными средства поражения (АСП), применяемыми на самолетах фронтовой авиации, так и специализированные боеприпасы. Предполагается, что новые беспилотники смогут поражать как стационарные, так и подвижные цели.

В текущем году начнется и серийное производство малогабаритных управляемых АСП для ударных БЛА. Разработка данных боеприпасов уже завершается, а их образцы уже проходят опытно-войсковую эксплуатацию.

Значительное внимание уделяется и созданию сухопутной робототехники. Так, контрольные испытания пройдет новейшая роботизированная платформа "Маркер", которая затем будет передана Минобороны РФ.

Боевой робот "Маркер" Источник изображения: © Пресс-служба ФПИ

Для оснащения подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты создается многофункциональный робототехнический комплекс МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты. Он будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению РХБ-разведки. Робот будет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время, а в мирное время комплекс может задействоваться в случае возникновения аварий на РХБ-опасных объектах.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко