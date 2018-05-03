Сергей Шойгу: гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3700 заданий на сумму около 1,5 трлн. рублей



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 3 мая. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 3 мая состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Министр обороны вынес на обсуждение пять вопросов.

Первый касался повышения в текущем году денежного довольствия военнослужащим, заработной платы гражданскому персоналу Вооруженных Сил и военных пенсий гражданам, уволенным с военной службы.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, руководство страны уделяет большое внимание этому социальному аспекту жизнедеятельности армии и флота.

По инициативе Министерства обороны президентом Российской Федерации принято решение с 1 января этого года в течение трех лет ежегодно индексировать оклады военнослужащих не менее чем на четыре процента.

Также с начала года на четыре процента повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу. На эти цели в 2018 году военному ведомству дополнительно выделено 38,6 млрд. рублей.

Помимо этого, отметил министр обороны, ведется работа по обеспечению размера денежного довольствия не ниже зарплат в ведущих отраслях экономики, индексации военных пенсий сверх уровня инфляции и повышения заработной платы отдельным категориям работников.Более подробно об этом рассказала выступившая с докладом заместитель министра обороны Татьяна Шевцова <…>.

Затем на совещании был рассмотрен ход размещения государственного оборонного заказа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Сергей Шойгу сообщил, что гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3700 заданий на сумму около 1,5 трлн. рублей.

Почти 70 процентов этих средств, подчеркнул министр обороны, пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники.

"Учитывая опыт реализации ГОЗ в течение последних трех лет, в этом году мы обеспечили пролонгацию долгосрочных обязательств, сократили сроки проведения конкурсных процедур и подписания контрактов с единственными исполнителями. Эти меры помогут значительно снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа", – отметил министр обороны, добавив, что на данный момент заключены контракты на сумму, составляющую почти 85 процентов от общего объема выделенных средств.

"В целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году. Вместе с тем, до 15 мая – даты завершения контрактации – остается не так много времени, поэтому темпы размещения гособоронзаказа необходимо ускорить", – поставил задачу руководитель военного ведомства.

Следующий вопрос повестки дня был посвящен выполнению госконтрактов в интересах Военно-морского флота.

Министр обороны напомнил, что в рамках реализации государственной программы вооружения строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов осуществляет Объединенная судостроительная корпорация.

В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения "Эльбрус".

В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов".

До конца года моряки получат еще шесть построенных и четыре отремонтированных корабля.

На селекторе также обсуждались шаги по совершенствованию системы подготовки кадров для инженерных войск Вооруженных Сил <…>.

Кроме того, участники совещания рассмотрели, как осуществляется жилищное обеспечение военнослужащих в рамках накопительно-ипотечной системы <…>.

Сергей Шойгу также напомнил, что до самого важного и почитаемого в России праздника – Дня Победы – осталось меньше недели. Полным ходом идет подготовка к военному параду.

Традиционно на нем будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники.

В их числе зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робото-технические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-30СМ и МиГ-29СМТ, будут задействованы модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.