Фрегат "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" пополнят средиземноморскую эскадру



СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" Балтийского флота войдут в состав сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море в рамках плановой ротации, сообщил журналистам представитель флота, капитан первого ранга Роман Мартов.

"Отряд кораблей Балтфлота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" вышел из Балтийска и взял курс в Средиземное море. Корабли убыли в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море", - сказал Мартов.

Он отметил, что на борту фрегата и танкера находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтфлота.

"В ходе похода экипаж "Ярослава Мудрого" отработает комплекс учебно-боевых задач, среди которых учения по противовоздушной и противолодочной обороне, корабельные учения и тренировки", - добавил представитель флота.

Предыдущий дальний поход экипаж "Ярослава Мудрого" завершил в 2016 году. Корабль обеспечивал безопасность судоходства близ Африканского рога и в других районах Мирового океана.