Главное командование ВМФ будет использовать базу Крыловского научного центра при создании кораблей для Арктической зоны



Военнослужащий ВМС РФ.

Источник: ИЗВЕСТИЯ Военнослужащий ВМС РФ.Источник: ИЗВЕСТИЯ

ЦАМТО, 16 апреля. При создании кораблей и судов обеспечения Главное командование ВМФ совместно с проектными организациями продолжит использовать опытово-испытательную базу Крыловского государственного научного центра.

Испытательная база будет использоваться с целью проверки характеристик и тактико-технических данных, закладываемых при проектировании в создание боевых кораблей и судов обеспечения Арктической зоны. Эта работа является частью деятельности ВМФ России по военно-научному сопровождению кораблестроительной программы до 2050 года.

В частности, будет сохраняться актуальность использования уникального глубоководного опытового бассейна, который предназначен для проведения буксировочных и самоходных испытаний надводных и подводных моделей судов в условиях глубокой воды и вблизи свободной поверхности, а также для испытаний гребных винтов и изолированных движительных комплексов. Бассейн состоит из двух частей длиной 600 и 670 м. Оборудование бассейна позволяет осуществлять измерения сил на моделях судового корпуса и движителя, проводить исследования характеристик неоднородного пространственного потока в месте расположения движителей, моделировать натурные условия обтекания корпуса путем использования полимерных добавок, проводить буксировочные и самоходные испытания.

При создании кораблей в рамках кораблестроительной программы будет использоваться мореходный бассейн Крыловского государственного научного центра, который позволяет определять воздействия природного волнения, течения и ветра, в том числе регулярного и нерегулярного волнения на судна, а также определять влияние волновых изгибающих моментов и пеpеpезывающих сил на волнении с использованием "pазpезных" моделей судов.

На этапе проектирования кораблей, судов и других объектов в соответствии с требованиями кораблестроительной программы планируется использовать и ландшафтную аэродинамическую трубу Крыловского государственного научного центра, которая является уникальным объектом экспериментальной базы. Благодаря размерам рабочей части и оснащению самыми современными системами измерений эта экспериментальная установка является единственной в России и №1 в мире по возможностям испытаний таких ландшафтных объектов как порты, морские платформы, большепролетные мосты, высотные здания и сооружения береговой инфраструктуры.

Справочно:

Крыловский центр располагает уникальным опытом и возможностями в области проектирования судов, в том числе судов ледового плавания, а также ряда других объектов морской техники специального назначения. Важнейшим направлением исследований была и остается разработка стратегий развития флота.

Уникальность Крыловского центра состоит в наличии единственной в судостроительной отрасли комплексной экспериментальной базы, позволяющей выполнять практически любые исследования в интересах судостроения, а постоянно модернизируемая сеть экспериментальных установок позволяет предлагать оптимальные решения сложнейших задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.