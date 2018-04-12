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Структура Росатома создаст новое оборудование для изучения Луны и Марса

13.04.2018 Lenta.ru 255 0
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Марс
Марс.
Источник: © NASA via AP

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА), входящего в состав госкорпорации "Росатом", в сотрудничестве с Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) разрабатывают новую модификацию научной аппаратуры, которая позволит изучать состав грунта на разных планетах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подобная научная разработка позволит определять валовый элементный состав основных породообразующих элементов и может быть использована на посадочных миссиях на Марсе, на Луне и на Венере. Для разработки аппаратуры нового поколения предполагается использовать уникальный метод меченых нейтронов. В настоящее время уже проходят совместные эксперименты", — рассказали во ВНИИА.

Таким образом ВНИИА продолжит сотрудничество с ИКИ в части создания научной аппаратуры для планетарных грунтов. В модифицированный прибор будут входить не только нейтронные детекторы и импульсный нейтронный генератор, но и сцинтилляционный гамма-детектор на основе кристалла бромида лантана.

Один из наиболее важных элементов тесного сотрудничества ИКИ и ВНИИА в последнее время связан с участием в российской лунной программе и посвящен созданию научной аппаратуры АДРОН для будущих российских посадочных миссий "Луна-25" и "Луна-27".

В августе 2012 года американский марсоход Curiosity совершил посадку в бассейне кратера Гейл на поверхности Марса. Через несколько дней в составе марсохода начал работать импульсный нейтронный генератор ИНГ-10К, разработанный во ВНИИА. Этот прибор входит в состав аппаратуры ДАН (динамическое альбедо нейтронов) разработки ИКИ РАН. В частности, данный прибор позволил выявить, что в настоящую эпоху подповерхностный слой грунта в кратере Гейл на Марсе очень сухой: среднее содержание воды составляет около 2,6 процента по массе, при этом оно колеблется от примерно 0,5 до 4 процентов вдоль трассы. Среднее содержание хлора составляет около 1 процента и также меняется в несколько раз.
12.04.2018
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Страны
Россия
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Продукция
Curiosity
Гамма-ДЕ
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