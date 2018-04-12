Центр космического приборостроения планируют создать в ядерном центре в Сарове к 2019 году



Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Источник: http://www.atomic-energy.ru/ Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Источник: http://www.atomic-energy.ru/

При создании центра расширится научно-техническая база предприятия и появятся новые высокотехнологичные рабочие места

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Центр космического приборостроения (ЦКП) планируется создать в Сарове на базе Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) к января 2019 года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ.

"Сегодня одним из перспективных направлений диверсификации деятельности государственной корпорации "Росатом" рассматривается ее участие в выполнении космических программ России. Для решения этой задачи начата реализация проекта по созданию Центра космического приборостроения на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ. В настоящее время ведется подготовка инвестиционных документов и подача паспорта проекта в госкорпорацию "Росатом". Ожидаемая дата ввода ЦКП в работу - январь 2019 года", - сообщили в ядерном центре.

В Центре космического приборостроения планируется разработать альтернативу таким системам, как ГЛОНАСС и GPS. Центр займется созданием технологии и системы автономной астронавигации по рентгеновским пульсарам (космическим источникам переменного рентгеновского излучения), которая позволит решить задачи навигации при полетах в дальнем космосе. Также специалисты планируют создать научно-техническую базу для отработки технологии удаленной связи с использованием лазера и продолжить работы ядерного центра по проектам "Спектр-Ультрафиолет" (создание телескопа и прибора для регистрации ультрафиолетового излучения звезд), "Спектр-РГ" и "Гамма-400", направленные в том числе на получение данных для определения природы "темной материи" во Вселенной.

"Главной причиной создания научно-конструкторского Центра космического приборостроения именно в РФЯЦ-ВНИИЭФ является наличие у ядерного центра обширных компетенций в разных областях науки, техники и технологий. Доказательством этому служит успешно завершенный проект по созданию телескопа ART-XC. Квалифицированные специалисты, мощные производственная, испытательная и расчетная базы являются решающими факторами того, что создаваемый ЦКП составит достойную конкуренцию ведущим зарубежным странам в сфере изучения космоса", - рассказал начальник отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.

При создании центра расширится научно-техническая база предприятия, появятся новые высокотехнологичные рабочие места, а также организована работа по подготовке специалистов. Партнерами центра станут институты РАН и предприятия госкорпорации "Роскосмос": Институт космических исследований и Институт астрономии, АО "НПО им. С.А. Лавочкина", ПАО "РКК "Энергия" им. С. П. Королева", АО "КБ "Арсенал" и другие.

Научно-производственная база в Сарове

Для создания центра предприятие обладает необходимыми компетенциями и своими уникальными технологиями. Например, в РФЯЦ-ВНИИЭФ создали новую для России технологию изготовления металлических рентгеновских зеркал. Сейчас такой владеет только NASA. Это рентгеновские зеркала с шероховатостью рабочих поверхностей менее одного нанометра и отклонением от заданной формы менее 2 мкм.

"Результатом ее практического применения стало создание совместно с ИКИ РАН и немецкими партнерами уникальной космической обсерватории "Спектр-РГ", в состав которой вошли два рентгеновских зеркальных телескопа: eROSITA, европейского производства, и российский - ART-XC, который по основным параметрам превосходит все предыдущие аналоги. Приборы обеспечат круглосуточный обзор космического пространства, спектроскопию и временной анализ галактических и внегалактических излучений. ART-XC и eROSITA будут вести наблюдение за излучением звезд в разных областях спектра электромагнитного излучения", - рассказали в ядерном центре.

Кроме этого ядерный центр участвует в проекте создания космической обсерватории "Спектр-Ультрафиолет", работающей в УФ-диапазоне. В саровском центре создают блок спектрографов, то есть приборов для регистрации ультрафиолетового излучения звезд и построения их изображений в УФ и оптическом участках спектра.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) - предприятие Госкорпорации "Росатом", которое имеет многолетний опыт испытаний радиационной стойкойсти изделий в интересах "Росатома", Министерства обороны РФ, "Роскосмоса" и Минпромторга.

Ядерный центр основали в 1946 году для реализации советского атомного проекта, он обеспечивает надежность и безопасность ядерного оружия России.