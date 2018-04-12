Путин: Россия не будет выходить из международных программ по сотрудничеству в космосе



Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

Глава государства заявил, что у России есть "и технологии, и желание, и финансовые возможности, которые возрастают"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне, и, потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз", - сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Как заявил глава государства, у России есть и технологии, и желание, и финансовые возможности, которые возрастают. "Все эти планы будем реализовывать, они интересные, нужные и для страны, и для всего человечества", - сказал Путин.

Президент России надеется, что политика не повлияет на развитие марсианских программ. "Работа по марсианским программам, там две программы - мы, надеюсь, будем принимать участие, с партнерами подписаны соответствующие соглашения, - сказал президент. - Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому надеюсь, все будет развиваться".

Он подчеркнул, что освоение Марса отвечает интересам всего человечества. Космонавты рассказали, что со своими партнерами из других стран они вмести летают на одних кораблях, вместе рискуют. "Это та сфера деятельности, которая объединяет, - согласился Путин. - Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем".