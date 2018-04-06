Корветы Балтфлота обстреляли воздушные цели на учениях в Балтийском море



Корвет "Стерегущий".

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Корвет "Стерегущий".Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Совместные учения корветов "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" прошли в Балтийском море. Их участники отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения с применением комплексов противовоздушной обороны.

В боевой стрельбе по имитированным воздушным целям были задействованы ЗРК "Кинжал" и "Кортик", а также корабельные артиллерийские установки АК-630.