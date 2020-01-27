Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Массовое применение авианосцев в годы Второй мировой внесло в тактику морского боя коррективы. Выяснилось, что авиация угрожает кораблям не меньше, чем подлодки и артиллерия. В послевоенные годы появились противокорабельные ракеты. Сегодня без мощной многослойной противовоздушной обороны любой "вымпел" в морском сражении обречен на быстрое уничтожение. О том, как действует ПВО на современных российских боевых кораблях, — в материале РИА Новости.

Самые новые

Самыми технически продвинутыми в ВМФ России считаются многоцелевые фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" (проходит государственные испытания). На головном "вымпеле" испытывали почти все флотские новинки — от радиоэлектронного оборудования до артиллерийских установок. Под стать этим плавучим компьютерам и система ПВО. Фрегаты 22350-го проекта первыми оснастили ЗРК морского базирования с установкой вертикального пуска "Редут". В него входит новейшая радиолокационная станция "Полимент" с четырьмя фазированными антенными решетками, способная одновременно сопровождать до 16 целей.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" (проект 22350) Источник изображения: © Фото : Северная верфь

В боекомплекте ЗРК "Редут" три типа ракет: 9М96Д большой дальности (до 150 километров), 9М96 средней дальности (до 120 километров) и 9М100 малого радиуса действия (до 15 километров). В будущем их дополнит новое изделие, поражающее воздушные цели на дистанциях до 400 километров. Этой разработкой занимается концерн "Алмаз-Антей". За основу взяли "сухопутную" 40Н6 системы С-400 "Триумф". В итоге корабль под защитой ЗРК "Редут" станет практически неуязвимым. Впрочем, комплекс и сейчас неплохо показывает себя на учениях.

Корабельная ПВО "Адмирала Горшкова" действует следующим образом. РЛС "Полимент" обнаруживает воздушную цель и передает данные в боевую информационно управляющую систему "Сигма". Расчет ЗРК захватывает вражеский самолет или ПКР на сопровождение, привязывает зенитную ракету к целевому каналу и производит пуск. Все занимает не больше 30 секунд.

На предельной дальности по цели отстреливаются ракеты 9М96Д и 9М96. По данным производителя, они уничтожат атакующую корабль крылатую ракету с вероятностью 70%, самолет — 80%, вертолет — 90%. Даже близкого попадания боеприпаса достаточно, чтобы 24-килограммовая осколочно-фугасная боевая часть успешно поразила цель. На минимальной дистанции в дело включаются ракеты 9М100, оснащенные инфракрасной головкой самонаведения. Они самостоятельно захватывают цель сразу после пуска.

Для ликвидации средств воздушного нападения, прорвавшихся через ракетный заслон, на современных боевых кораблях имеются зенитно-артиллерийские комплексы. На "Адмирале Горшкове" — два спаренных 30-миллиметровых шестиствольных ЗАК "Палаш" с темпом стрельбы десять тысяч выстрелов в минуту. Управляют ими через оптико-электронные станции, но целеуказание может выдаваться и от РЛС "Полимент". Установки создают настолько высокую плотность огня, что пробиться через него практически невозможно.

Прикрыть себя и других

Помимо фрегатов проекта 22350, ЗРК "Редут" ставят и на корветы проекта 20380. Эти корабли прикрывают от атак с воздуха не только себя, но и другие "вымпела" ордера, не оборудованные средствами ПВО дальнего действия. К ним относятся, например, современные фрегаты проекта 11356. У них в основе системы противоракетной обороны — многоканальный ЗРК "Штиль-1", использующий ракеты средней дальности. По сути, модификации боеприпасов сухопутного "Бука". Расчет получает целеуказание от бортовой информационно-управляющей системы "Требование-М", работающей в связке с РЛС общего обнаружения "Фрегат-М2М".

Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Ракеты пускают катапультным способом — пороховой заряд выбрасывает зенитную "сигару" на десять метров над палубой, где она осуществляет доворот на цель, после чего включаются маршевые двигатели. Это позволяет обеспечить круговую защиту корабля (сектор обстрела в 360 градусов), а также скорострельность 30 пусков в минуту, так как сразу после ухода первой ракеты может стартовать вторая. "Штиль-1" готов одновременно обстреливать от двух до 12 целей на дальности от двух с половиной до 50 километров на высоте от пяти до 15 тысяч метров. Для боя накоротке фрегат оснащен двумя шестиствольными 30-миллиметровыми зенитными автоматами АК-630М со скорострельностью четыре-пять выстрелов в минуту. Они уничтожают цели на дистанции до четырех километров.

Но самой мощной системой ПВО в российском флоте оснащены тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 "Орлан" — "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" (находится на модернизации). Флагман Северного флота располагает ЗРК С-300Ф с боекомплектом 48 ракет и дальностью стрельбы до 150 километров и С-300ФМ с боекомплектом 46 ракет, поражающих цель на расстоянии в 200 километров. Первый установлен в кормовой части корабля, второй — в носовой. "Адмирал Нахимов" после модернизации получит в качестве ЗРК дальнего действия флотскую модификацию С-400 с боекомплектом в 96 ракет.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" Источник изображения: © РИА Новости / Сайт Dover-Marina.com

ПВО ближней зоны на "Орланах" представлена 16 пусковыми установками ЗРК "Кинжал" с боекомплектом в 128 ракет. Она способна эффективно уничтожать цели на дистанциях от полутора до 12 километров на высотах от десяти до шести тысяч метров. Для уничтожения противника, подобравшегося к крейсеру вплотную, используются шесть зенитных комплексов "Кортик", включающих в себя как артиллерию — по два 30-миллиметровых шестиствольных зенитных автомата, так и ракеты. Этот ЗРАК обеспечивает поражение воздушных средств противника на дистанциях от 500 до восьми тысяч метров. Огромный боекомплект комплексов ПВО крейсеров проекта 1144 делает их ядром противовоздушной обороны любого корабельного соединения.

"Наличие современной ПВО играет определяющую роль в обеспечении собственной живучести боевого корабля, — рассказал РИА Новости экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. — В современном морском бою основную угрозу для флота представляет вражеская авиация. На втором месте — подводные лодки. Но общий вывод делать некорректно, потому что все зависит от конкретной оперативной обстановки в районах, где ведутся боевые действия. На определенных этапах основная угроза исходит от средств воздушного нападения, на других — подводные силы. На третьих — надводные корабли с ракетами высокой дальности".

По словам адмирала, такие комплексы уровня "Полимент-Редут" позволяют качественно решить этот вопрос и значительно повысить эффективность действий российского флота как в прибрежных водах, так и в открытом океане.