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Корабли Балтфлота сбили крылатые ракеты на учениях

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корвет «Сообразительный»
корвет «Сообразительный».
Источник изображения: militarynews.ru

Корабли Балтийского флота выполнили стрельбы в морских полигонах флота. Экипажи сбили крылатые ракеты условного противника огнем артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В учениях задействовали сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», а также корветы «Стойкий» и «Сообразительный».

«Экипажем сторожевика были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик", а корветы поражали воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630», — сообщили в пресс-службе.

Стрельбы выполнили по крылатым ракетам, которые выпустил малый ракетный корабль (МРК) «Пассат».

Отмечается, что все мишени были поражены. В ходе маневров экипажи отработали взаимодействие боевых расчетов радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей по обнаружению, классификации, сопровождению и уничтожению целей.

В мае большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» отработал стрельбу зенитным ракетным комплексом «Кинжал» в ходе учений в Баренцевом море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Кинжал ЗРК
Ярослав Мудрый
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
пр. 1155
СФ
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