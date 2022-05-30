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Российский корабль отработал стрельбу «Кинжалом» во время учений

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БПК "Адмирал Левченко"
БПК "Адмирал Левченко", Северный Флот.
Источник изображения: foto.mail.ru/community/voen_mor_flot

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Адмирал Левченко» отработал поражение воздушных и надводных целей условного противника в ходе учений в Баренцевом море. Экипаж задействовал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал» и артиллерию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«БПК "Адмирал Левченко" уничтожил самолет и крылатые ракеты противника на учениях в Баренцевом море. В ходе проведения учений фактически была отработана стрельба зенитным ракетным комплексом "Кинжал", батареей универсального калибра и скорострельной зенитной артиллерией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабельные артиллеристы также поразили надводные цели, которые имитировали быстроходные катера условного противника, и отработали стрельбу по обнаруженной морской мине. После отработки задач боевой подготовки в море экипаж прибыл в Североморск.

БПК «Адмирал Левченко» проекта 1155 спустили на воду в 1985 году, а в 1989 году корабль включили в состав флота. БПК получил два ЗРК «Кинжал» и четыре артиллерийских установки АК-630, которые обеспечивают защиту от воздушного нападения. Также в арсенал БПК входят противолодочные ракетоторпеды и артиллерийские установки калибра 100 миллиметров.

Ранее в пресс-службе флота сообщили, что БПК «Адмирал Левченко» вышел в Баренцево море для проведения боевых стрельб и отработки противолодочных задач.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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