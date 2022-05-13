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Корабль «Адмирал Левченко» вышел на учения с боевыми стрельбами

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БПК "Адмирал Левченко"
БПК "Адмирал Левченко", Северный Флот.
Источник изображения: foto.mail.ru/community/voen_mor_flot

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155 вышел в Баренцево море для проведения учений. Экипаж корабля Северного флота проведет боевые стрельбы и отработает противолодочные задачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" вышел из главной базы Северного флота — Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки, в том числе с проведением артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб, также корабль отработает противолодочные задачи», — отметили в сообщении.

Расчеты корабля выполнят артиллерийскую стрельбу по видимым и закрытым береговым целям, которые имитируют огневые точки и командные пункты условного противника. Также экипаж корабля выполнит стрельбу зенитными ракетами и артиллерией по воздушной цели. Перед выходом в море корабль принял на борт противолодочный вертолет Ка-27. Экипажи БПК и вертолета выполнят задачи по учебному поиску подводных лодок.

Район проведения учений в Баренцевом море закрыт для полетов авиации и гражданского судоходства. После выполнения задач БПК «Адмирал Левченко» вернется в пункт базирования.

БПК «Адмирал Левченко» включили в состав Северного флота в 1989 году. В арсенал корабля входят артиллерийские установки и зенитно-ракетный комплекс «Кинжал». Также БПК получил реактивный морской бомбомет РБУ-6000, противолодочный ракетный комплекс «Раструб-Б» и торпеды.

В апреле экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» проекта 1155 провел учения с отражением воздушной атаки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ка-27
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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