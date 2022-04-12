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Россия применила последний советский корабль на учениях

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения в акватории Южно-Китайского моря. БПК, который является последним советским военным кораблем, отработал борьбу с бомбардировщиком условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Согласно сценарию учений, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили бомбардировщик условного противника. Самолет выполнял заход на боевой курс в направлении корабля «Адмирал Пантелеев».

Экипаж корабля привел в боевую готовность средства ПВО для отражения атаки. После захвата цели самолет условного противника поразили зенитным ракетным комплексом. В сообщении отметили, что воздушную цель смоделировали электронным способом.

БПК «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер (СМТ) «Ижора» продолжают выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корабль «Адмирал Пантелеев» спустили на воду в 1988 году. БПК проекта 1155 «Фрегат» получил противолодочный ракетный комплекс «Раструб-Б» и артиллерийское вооружение. Также в арсенал корабля входят реактивные бомбометы РБУ-6000 и зенитный ракетный комплекс «Кинжал».

Ранее военные отработали маскировку пункта базирования подводных сил ТОФ. Объекты закрыли аэрозольной завесой на учениях.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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1 комментарий
№1
12.04.2022 06:23
"Россия применила последний советский корабль на учениях. "
Странная характеристика. Как будто более старых "советских" кораблей нет в строю.
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