Группа кораблей Балтийского флота отразила воздушное нападение условного противника
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Корвет "Стерегущий". Источник: paralay.com.
Во время выполнения боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море
КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Корветы Балтийского флота "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и фрегат "Ярослав Мудрый" в ходе учений отразили воздушную атаку условного противника в Балтийском море, сообщил в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.
"В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Кинжал", "Кортик", способные надежно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при атаках различных средств воздушного нападения противника с различных высот и направлений, а также корабельные артиллерийские установки АК-630", - сказал он, уточнив, что стрельбы выполнялись по имитированным воздушным целям, выставленным самолетами морской авиации флота.
Мартов отметил, что боевые расчеты ЗРК "Кинжал" и "Кортик" с фрегата "Ярослав Мудрый" и артиллерийские установки корветов успешно поразили воздушные мишени.
"Во время выполнения боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей", - подчеркнул представитель флота.
Стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки вблизи побережья Калининградской области.
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05.04.2018
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