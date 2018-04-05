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Балтийский флот отстрелялся по воздушным целям

06.04.2018 Военное обозрение 205 0
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Корветы Балтийского флота РФ на учении вблизи побережья Калининградской области выполнили боевые стрельбы по имитированным воздушным целям, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

Минобороны РФ

Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника отработали корветы "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".

В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы "Кинжал", "Кортик", способные надёжно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении различных средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений, а также корабельные артиллерийские установки АК-630

- говорится в сообщении

Во время боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей, сказали военные.

По их словам, стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.
05.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Кинжал ЗРК
Кортик
Ярослав Мудрый
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения

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