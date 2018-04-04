Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС



Источник: © NASA TV Источник: © NASA TV

Dragon доставит на борт груз массой 2,63 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов

ТАСС, 4 апреля. Космический грузовой корабль Dragon успешно пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы произвели захват Dragon! С помощью руки-манипулятора команда [станции] осуществила захват в 06:40 утра по времени Восточного побережья США (13:40 мск)", - говорится в заявлении NASA, размещенном на его сайте.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 2 апреля в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Dragon доставит на борт МКС груз массой 2,63 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это уже 14-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС, осуществляемая при помощи Dragon.

Среди научного груза Dragon приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции. Кроме того, Dragon доставит на МКС оборудование для экспериментов по воздействию космического пространства на различные материалы и компоненты.

Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз компания не стала совершать управляемый спуск отработавшего элемента ракеты-носителя на Землю.

В настоящее время вахту на МКС несут россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Скотт Тингл, а также японец Норисигэ Канаи.