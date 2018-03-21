Российскую армию вооружат "Терминатором-2", сообщил источник
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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор-2. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Об этом РИА Новости рассказал информированный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.
"Принципиальное решение <…> принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", - уточнил собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагают официальным комментарием разработчика и военного ведомства по данному вопросу.
"Уралвагонзавод", создавший первую версию этой машины - "Терминатор-1", предлагал БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году появился "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.
Как сообщал ранее замминистра обороны Юрий Борисов, в 2017 году "Терминаторы" успешно прошли опытно-боевую эксплуатацию в ходе операции в Сирии.
"Терминатор-2" вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-миллиметровым пулеметом.
Система управления огнем основного вооружения машины позволяет распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов.
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20.03.2018
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