SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с испанским спутником связи
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Ракета Falcon 9.
Источник: © EPA/NASA
Hispasat - это крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания
ТАСС, 6 марта. Компания SpaceX во вторник успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6 весом около 6 т. Трансляция запуска с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) велась на сайте SpaceX.
Старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX была вынуждена его отложить из-за необходимости "провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя".
В компании заявили, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала SpaceX. Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL по заказу испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.
Последний запуск Falcon 9 состоялся 22 февраля. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету. Аппарат PAZ разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus, он предназначен для нужд картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных и земельных ресурсов.
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06.03.2018
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