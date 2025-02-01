WSJ: у SpaceX нет шансов в срок создать сеть спутников для доступа к дешевому интернету



Источник: © Bill Ingalls/NASA via AP Источник: © Bill Ingalls/NASA via AP

Компания все еще не определилась с техническим обеспечением и расходами на этот проект, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX во главе с Илоном Маском не укладывается в сроки проекта Starlink, предусматривающего вывод на орбиту тысяч спутников для обеспечения доступа к дешевому интернету десятков миллионов жителей наиболее отсталых регионов Земли. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление SpaceX, предназначенное только для издания.

Она обращает внимание на то, что ранее в среду SpaceX в очередной раз отложила запуск испанского спутника PAZ с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Компания планирует с помощью этой же ракеты-носителя Falcon 9 вывести на орбиту два собственных небольших спутника в рамках проекта Starlink. "На борту Falcon 9 находятся два экспериментальных спутника SpaceX, предназначенные для широкополосного интернета. В случае успеха группировки Starlink будет предоставлять соответствующие услуги для наименее охваченных [интернетом регионов]", - написал Маск в Twitter.

Компания в заявлении для The Wall Street Journal признала, что вне зависимости от успеха запуска этих двух аппаратов ей "предстоит значительная техническая работа по конструированию и запуску" около 4,4 тыс. схожих спутников. SpaceX по сути признала невозможным даже частично воплотить свой проект в жизнь к намеченному сроку - 2020 году, отмечает издание. Оно напоминает, что компания Маска ранее уведомила федеральное правительство США о планах ввести через два года в эксплуатацию примерно 800 таких спутников.

Согласно публикации, в SpaceX еще не определились с техническим обеспечением и расходами на проект. "Ввиду того, что мы только приступили к этой работе, мы не знаем, каковы будут затраты. Посему любые оценочные расчеты сторонних экспертов будут носить крайне спекулятивный характер", - говорится в заявлении компании.

Маск анонсировал проект Starlink три года назад. Первоначально расходы на эти цели были определены в $10 млрд. Компания рассчитывала охватить более 40 млн подписчиков на интернет и получить доход свыше $30 млрд к 2025 году. Для выполнения первого этапа проекта требовалось 32 пуска носителей Falcon 9 в течение двух лет, SpaceX в год отправляла в полет максимум 18 ракет.