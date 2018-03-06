Компания SpaceX уточнила срок запуска испанского спутника связи



Источник: © AP Photo/John Raoux Источник: © AP Photo/John Raoux

Временное окно открывается в 08:33 мск

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6, намечен на вторник и состоится с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Временное окно открывается в 00:33 (08:33 мск), сообщила американская компания SpaceX.

"Falcon 9 отправляется в полет в 50-й раз этой ночью с испанским Hispasat. При весе 6 тонн и размере почти с автобус это будет крупнейший геостационарный спутник, который мы когда-либо запускали", - написал в понедельник глава компании Илон Маск в своем Twitter. По оценке Маска, погодные условия над мысом Канаверал на 90% благоприятствуют старту.

Hispasat 30W-6 весом около 6 тонн предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала на страны Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL по заказу для испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.

Последний на данный момент запуск Falcon 9 состоялся 22 февраля. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету. Аппарат PAZ разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Он предназначен для нужд картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных и земельных ресурсов.