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Проект "Армата" включает много технических решений на уровне самых современных мировых аналогов - Ростех

06.03.2018 Интерфакс-АВН 101 0
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Танк Т-14 Армата. Архивное фото
Танк Т-14 Армата. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие проекта "Армата" включает много технических решений на уровне самых современных мировых аналогов и создает предпосылки к созданию танков-роботов, заявил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Направлений работ здесь много. Это и стелс-технологии, и модульные системы защиты, и современные системы бронирования. Отрабатываются вопросы ведения огня в любых природно-климатических условиях, ночью и днем. Много технических решений на уровне самых современных мировых аналогов", - сообщил С.Абрамов, отвечая на вопрос издания о том, как развивается проект "Армата".

"Достигнутая высокая автоматизация управления для всех систем танка, включая управление огнем, защитой и подвижностью, снижает нагрузку на экипаж и создает предпосылки к созданию танков-роботов", - добавил он.

"Интерфакс" ранее сообщал, что Т-14 "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире, это полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
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