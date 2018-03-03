Представители минобороны стран СНГ обсудили в Минске сотрудничество по БПЛА
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Дрон на закате солнца.
Источник: © Depositphotos / rcaucino
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Представители военных ведомств государств Содружества Независимых Государств и секретариата совета министров обороны стран-участниц содружества на совещании координационного совета в Минске обсудили сотрудничество в области применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"В Республике Беларусь (город Минск) состоялось Координационное совещание по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов… Участники Координационного совещания обсудили развитие организационных и правовых механизмов многостороннего военного сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе обмена мнениями участники совещания поддержали предложение Генерального штаба ВС Беларуси о развитии сотрудничества вооруженных сил государств-участников СНГ в области применения беспилотных летательных аппаратов.
Сообщается, что на совещании также была заслушана информация представителя Минобороны РФ об опыте применения беспилотных летательных аппаратов в ходе антитеррористической операции в Сирии. Признано целесообразным осуществление координации и развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов в форме проведения специализированных координационных совещаний и организации совместных мероприятий по профилю сотрудничества.
Как добавляется, по итогам совещания согласованы проекты документов по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов для их рассмотрения на очередном заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ.
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03.03.2018
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