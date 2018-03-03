Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Представители минобороны стран СНГ обсудили в Минске сотрудничество по БПЛА

05.03.2018 РИА Новости 65 0
0
Понравилась новость?
 0
Дрон на закате солнца
Дрон на закате солнца.
Источник: © Depositphotos / rcaucino

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Представители военных ведомств государств Содружества Независимых Государств и секретариата совета министров обороны стран-участниц содружества на совещании координационного совета в Минске обсудили сотрудничество в области применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В Республике Беларусь (город Минск) состоялось Координационное совещание по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов… Участники Координационного совещания обсудили развитие организационных и правовых механизмов многостороннего военного сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обмена мнениями участники совещания поддержали предложение Генерального штаба ВС Беларуси о развитии сотрудничества вооруженных сил государств-участников СНГ в области применения беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что на совещании также была заслушана информация представителя Минобороны РФ об опыте применения беспилотных летательных аппаратов в ходе антитеррористической операции в Сирии. Признано целесообразным осуществление координации и развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов в форме проведения специализированных координационных совещаний и организации совместных мероприятий по профилю сотрудничества.

Как добавляется, по итогам совещания согласованы проекты документов по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов для их рассмотрения на очередном заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ.
03.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 01:28
  • 1
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 01:16
  • 1
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 00:41
  • 35
О каком новом супероружии России рассказал Путин
  • 04.03 23:10
  • 38
Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
  • 04.03 22:25
  • 12
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 04.03 21:45
  • 14
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 04.03 20:59
  • 63
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 04.03 19:37
  • 136
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 04.03 16:40
  • 1
5 заброшенных чудес СССР которые поражают воображение
  • 04.03 15:07
  • 33
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 04.03 14:54
  • 48
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 04.03 07:01
  • 1318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.03 01:22
  • 4
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
  • 03.03 20:52
  • 2
В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
  • 03.03 20:51
  • 1
Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
другие обсуждаемые темы