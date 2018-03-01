Шойгу: траты на оружие, о котором говорил Путин, полностью укладываются в лимиты бюджета



Владимир Путин и Сергей Шойгу.

Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация" Владимир Путин и Сергей Шойгу.Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Министр обороны подчеркнул, что затраты на разработку и реализацию таких проектов "были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Затраты на новейшее оружие, создаваемое в России, определены строго в рамках выделенных лимитов бюджетных средств. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

"Хочу подчеркнуть, что все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках утвержденной президентом государственной программы вооружения, то есть строго в рамках выделенных лимитов бюджетных средств. Причем, эти затраты, как на разработку, так и на реализацию данных проектов были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги", - сказал он.