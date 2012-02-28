Индия и Россия завершили коммерческие переговоры по вопросу приобретения четырех фрегатов проекта 11356



Одна из носовых корпусных секций начатого постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", но официально не закладывавшегося шестого фрегата модифированного проекта 11356 для ВМФ России (строительный номер 01362, предполагаемое название "Адмирал Корнилов"). Калининград, 11.08.2016.

Источник: www.sdelanounas.ru Одна из носовых корпусных секций начатого постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", но официально не закладывавшегося шестого фрегата модифированного проекта 11356 для ВМФ России (строительный номер 01362, предполагаемое название "Адмирал Корнилов"). Калининград, 11.08.2016.Источник: www.sdelanounas.ru

ЦАМТО, 28 февраля. Минобороны Индии завершило коммерческие переговоры с Россией по вопросу приобретения четырех модернизированных фрегатов "Кривак-3" (проект 11356). Согласованная стоимость каждого фрегата составляет около 50 млрд. рупий (всего за 4 фрегата 200 млрд. рупий; 3,08 млрд. долл.).

Официальные источники сообщили Jane's Defence Weekly, что первые два фрегата будут достроены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, еще два – построены компанией Goa Shipyard Limited (GSL).

Как ожидается, окончательные финансовые параметры сделки Комитет по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security – CCS) утвердит в течение ближайших нескольких месяцев. Поставка фрегатов начнется через четыре года с момента подписания контракта.

О том, что Индия и Россия завершают коммерческие переговоры по строительству нескольких фрегатов для индийских ВМС посол Индии в РФ Панкадж Саран заявил "РИА Новости" 18 августа 2017 года.

"В прошлом (2016) году мы заключили межправсоглашение по строительству фрегатов, и я уверен, что в ближайшее время мы сможем завершить наши переговоры – технические переговоры уже прошли, сейчас ведутся коммерческие, надеюсь, что мы в ближайшем будущем их завершим и перейдем к строительству фрегатов. К сожалению, не смогу предоставить более конкретную информацию по датам", – заявил тогда посол.

Как напоминает агентство, Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три фрегата проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля – Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан"). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999-2004 гг.

Россия и Индия подписали межправсоглашение по строительству очередной партии фрегатов проекта 11356 в октябре 2016 года. При этом встал вопрос о возможной поставке Индии трех фрегатов, которые изначально предназначались для Черноморского флота РФ, однако их строительство было заморожено по причине отсутствия силовых установок М7Н1Э производства "Зоря-Машпроект", которые ранее поставлялись Украиной. В октябре 2016 года министр обороны Манохар Паррикар заявил, что Индия самостоятельно приобретет силовые установки для фрегатов на Украине, не уточнив их количество. Затем стало известно, что на ПСЗ "Янтарь" для ВМС Индии будут достроены два фрегата (для ЧФ РФ корпуса этих фрегатов получили названия "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов").

Позднее, 17 августа 2017 года, Комитет по безопасности правительства Индии одобрил закупку у Украины двух комплектов газовых турбин для фрегатов проекта 11356 на сумму 76 млн. долл. Источник "РИА Новости" в индийском оборонном ведомстве тогда сообщил, что турбины будут переданы России для установки на недостроенные фрегаты. Отвечая на вопрос, решен ли вопрос относительно силовых установок для двух оставшихся фрегатов, которые будут строить в Индии, он ответил, что этот вопрос будет решаться позднее по мере выполнения контракта.