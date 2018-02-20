ВС в Крыму предотвратят возможные провокации США, считает эксперт



Крым, Россия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Крым, Россия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Усиление присутствия ВМС США в Черном море вызывает озабоченность, однако развернутая в Крыму группировка Вооруженных сил РФ гарантирует, что любые возможные провокации с американской стороны будут предотвращены, заявил РИА Новости во вторник известный военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Настойчивое поведение Вашингтона, который желает пусть и не на постоянной, но на ротационной основе присутствовать в Чёрном море вызывает серьёзные опасения, поскольку даже "компактное" нахождение американских кораблей провокационно влияет на Украину, поэтому российская сторона сделает всё, чтобы эта угроза была компенсирована, а при необходимости и нейтрализована", - сказал он.

По словам Коротченко, сам факт присутствия двух американских ударных кораблей, оснащенных, в том числе крылатыми ракетами "Томагавк", вблизи российских границ может рассматриваться Москвой не только как недружественный жест, но и непосредственный вызов безопасности страны.

В то же время собеседник агентства отметил, что Россия располагает в Крыму самодостаточной военной группировкой: в частности эксперт напомнил, что сегодня на полуострове на боевое дежурство заступили уже несколько дивизионов систем ПВО С-400, а также там присутствуют береговые противокорабельные комплексы "Бастион", что позволяет нейтрализовать любые угрозы, потенциально исходящие от американских боевых кораблей.

В воскресенье в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон усилил присутствие в Черном море, чтобы "противостоять наращиванию российских сил в этом районе".

Эсминец "Росс" оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами "Томагавк". Второй корабль, "Карни", оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки, он несет "Томагавки" и ракеты "Гарпун".