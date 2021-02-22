Войти
РИА Новости

"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море

229
0
0
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море.
Источник изображения: © Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Эсминцы, разведывательная и стратегическая авиация, масштабные учения с союзниками — блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Руководители организации утверждают, что делают это вынужденно — якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные генералы и адмиралы все чаще прибегают к помощи украинцев, готовых пойти на все, лишь бы сблизиться с альянсом.

Покровители из НАТО

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что блок "значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря", а также намекнул о необходимости увеличения расходов на "оборону и сдерживание".

Оправдывая стягивание дополнительных сил к Черному морю, он упирает на то, что ВМФ России якобы нарастил здесь военное присутствие "после незаконной аннексии Крыма". При этом об исключительно оборонительном характере маневров российских кораблей и самолетов глава НАТО предусмотрительно умолчал.

"Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море, — отметил на днях Столтенберг. — В том числе состоялись учения с украинскими ВМС".

Украина сегодня — главный союзник НАТО в регионе. Этому в Киеве, несомненно, очень рады и всячески приветствуют маневры кораблей альянса в Черном море. Не расстраивает украинские власти и перспектива постоянного присутствия на территории страны чужих армейских подразделений.

На 2021-й запланировали сразу несколько крупных совместных учений ВСУ и подразделений НАТО. На Украине в связи с этим приняли закон о допуске в страну иностранных войск. Всего за год здесь проведут восемь многонациональных учений с участием 11 тысяч иностранных военных — американцев, поляков, румын, англичан.

Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области

Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Чтобы еще больше угодить покровителям из НАТО, украинские политики предложили использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций альянса. В частности, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет предоставить для транспортировки войск, оборудования и грузов НАТО Симферопольский район полетной информации, в который по классификации Киева входит Херсонская область, Крымский полуостров и центральная часть Черного моря. Кроме того, украинцы надеются на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

Напомним, что в 2014-м Верховная рада внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016-м в Киеве приняли дополнительные поправки, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики. Однако украинцев все еще не пускают в альянс, хотя и признали их кандидатами. У Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Американские военные во время учений на Украине

Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Агрессия без повода

НАТО, и особенно США, проявляют повышенную активность в Черном море достаточно давно. После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам. Делается это под предлогом "обеспечения безопасности и усиления оборонительного присутствия". Хотя Москва неоднократно говорила об отсутствии планов нападать на кого-либо.

Натовцы используют любую возможность, чтобы отправить в Черное море боевые корабли. Эсминцы ВМС США, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк" и оснащенные элементами противоракетной системы "Иджис", — тут постоянные гости. А после керченской провокации ВМСУ американцы заглядывают сюда еще чаще. В 2019-м корабли США восемь раз заходили в Черное море. Экипажи отрабатывали взаимодействие, участвовали в совместных тренировках с украинскими моряками.

Российский Генштаб фиксирует и увеличение числа полетов стратегической авиации Пентагона у границ России. Воздушно-космические силы неоднократно отслеживали "стратегов" B-52 и отправляли истребители на перехват. В небе над Черным морем появлялись целые звенья самолетов — американцы не стесняются в открытую отрабатывать удары по объектам в Крыму.

Самолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого

Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Маркив

Более того, Киев в сентябре впервые допустил стратегические бомбардировщики США в свое воздушное пространство. Три "стратега" провели учения по взаимодействию с украинскими истребителями. B-52 залетели со стороны Польши в Волынскую область, прошли над Ровенской, Житомирской областями и столицей. Затем — над Херсоном и Мелитополем к северу от Крыма, а далее в течение полутора часов кружили в небе к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Тогда же главком ВКС России Сергей Суровикин отметил беспрецедентную активность авиации НАТО над Черным морем, сообщив, что число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40 процентов, а вблизи Крымского полуострова — на 60 процентов. При этом одновременно в небе находились до пяти воздушных машин НАТО всего в 15 километрах от российской границы.

Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020

Источник изображения: © Минобороны России

Неприступная крепость

ВМФ и ВКС России приходится каждый раз реагировать на чужие корабли или самолеты в зонах их ответственности. С точки зрения оборонительных вооружений Крым сегодня — один из наиболее защищенных регионов страны. Любые попытки незаконно пересечь госграницу с воздуха или моря жестко пресекаются.

Воздушное прикрытие полуострова обеспечивает 31-я дивизия ПВО, вооруженная зенитными ракетными системами С-300 и С-400. Для перехвата нарушителей на аэродромах Джанкой, Бельбек и Гвардейское в постоянной боевой готовности дежурят истребители Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.

К слову, свои возможности крымские летчики недавно в очередной раз продемонстрировали на практике. Американские моряки выложили в Сеть кадры пролета на низкой высоте российской "сушки" рядом с эсминцем "Дональд Кук" в Черном море. И хотя западные СМИ попытались принизить достоинства Су-24, назвав его устаревшим самолетом, по опубликованным снимкам отчетливо видно, что в случае обострения ситуации эсминец вряд ли бы остался на плаву.

Что касается морской составляющей, то Черноморский флот в последние несколько лет заметно омолодился. Ежегодно в его состав включают самые современные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.

Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук". Кадр видео

Источник изображения: © U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

За оборону побережья полуострова отвечают подразделения Береговых войск 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Их основное оружие — комплексы "Бал" и "Бастион" с крылатыми ракетами, способными уничтожить надводные цели на расстоянии до 500 километров.

На суше действует 126-я отдельная бригада береговой обороны, развернутая в Перевальном — между Симферополем и Алуштой. Ее главная ударная сила — модернизированные танки Т-72Б3. Перекопский перешеек также держит под контролем 8-й отдельный артиллерийский полк, оснащенный 152-миллиметровыми гаубицами "Мста-С", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г" и противотанковыми комплексами "Хризантема".

Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
B-52
BGM-109 Tomahawk
KC-135
Trident II
Бал РК
Бастион
Град РСЗО
Иджис
Мста-С
С-300
С-400 Триумф
Су-24
Су-25
Су-27
Су-30
Т-72
Т-72Б
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
Trident
БПЛА
Военные учения
КФ
ЧФ
Похожие новости
16.11.2020
"Устроим там ад": в Киеве готовятся к новой операции
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
17.03.2016
Осиное гнездо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16