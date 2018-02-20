Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании



Борис Чикин — один из основателей ЧВК Moran Security Group обучает африканских бойцов.

Источник: moran-group.org Борис Чикин — один из основателей ЧВК Moran Security Group обучает африканских бойцов.Источник: moran-group.org

После гибели российских граждан в Сирии от авиаудара США в Госдуме задумались о регулировании частных военных компаний. Как устроен бизнес частных армий?

Граждане России, принимавшие участие в боевых действиях на территории Сирии, погибли 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор в результате боев с участием американской авиации. СМИ сообщали со ссылкой на неназванные источники различное число погибших и пострадавших — до 400 человек, возможно (достоверной информации об этом нет), это были бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подтвердила гибель лишь пяти человек, предположительно граждан России, не являвшихся военнослужащими. Другие цифры она назвала «классической дезинформацией».

При этом Минобороны ранее заявило о 25 раненых сирийцах, но российских граждан вообще не упомянуло. Как пишет «Коммерсант», такая позиция Минообороны объясняется тем, что военные несут ответственность только за действия личного состава, а не за тех, кто воюет в частных военных компаниях. После этого инцидента в Госдуме начали обсуждать возможность государственного регулирования работы частных военных компаний.

Услуги частных военных компаний могут не только облегчить выполнение боевых задач, но и создать на территории России крупных налогоплательщиков. Владельцы ЧВК тоже не будут обижены, поскольку расходы на услуги «частных армий» увеличиваются год от года.

Blackwater и денежная река

О финансировании самой известной в мире частной военной компании Blackwater можно судить лишь по тому, чем были оснащены профессиональные «отставники»: современным стрелковым оружием с дневной и ночной оптикой, армейскими и специальными средствами связи с шифрованием каналов, и даже собственной авиацией — все это гражданские специалисты с боевым опытом использовали регулярно и по прямому назначению.

«Теневая армия», основанная в 1997 году отставными американскими военными Эриком Принсом, формально была зарегистрирована как «охранная фирма» или «агентство, предоставляющее охранные услуги» с небольшой тренировочной базой в Северной Каролине.

Несмотря на простенькую форму организации, через своих лоббистов в Белом Доме и Госдепе через несколько лет Blackwater смогли получить первый крупный государственный контракт. Такие операции никогда не проводятся напрямую — представители ЧВК никогда не приезжают в Министерство финансов с чеком от президента или государственного секретаря.

Чаще всего компании такого типа получают деньги через «третьих лиц» — фонды, НКО и так называемые «пакеты финансовой помощи», которые могут проходить по документам как инвестиции.

Объемы мирового рынка ЧВК огромны: только по подсчетам некоммерческой организации War on Want рынок услуг «военного консалтинга» имеет годовой оборот от $100 до $400 млрд. Несмотря на то, что большая часть этих денег «оседает» на банковских счетах владельцев и совладельцев, своих сотрудников частные военные компании «не обижают». В среднем, только за время пребывания в Ираке сотрудники Blackwater получали от $500 до $2500 в сутки, в зависимости от должности и квалификации.

Инвестиции в бойцов

Как бизнес-проекты ЧВК с разной государственной принадлежностью мало отличаются друг от друга. Доходные и расходные части анализируются, оптимизируются и упрощаются для наиболее плавного и безболезненного развития.

Основная статья расходов любой из ЧВК — это люди. В отличие от вооруженных сил, осуществляющих набор на воинскую службу по призыву или контракту из числа рядовых граждан, ЧВК принимают на службу исключительно профессионалов, большинство из которых «отсеиваются» еще на этапе изучения биографии, а также психо-физического тестирования.

Предпочтение к кандидатам с боевым опытом отдают не случайно: профессионалы такого уровня редко уходят в гражданские специальности, и в 90% случаев связывают жизнь с охранным бизнесом, превращаясь в надежные инвестиции с высокой доходностью.

Подготовка кандидата, прошедшего отбор, обходится в минимально возможные для такой программы деньги: «натаскать» и переобучить офицера спецназа, отслужившего 15 лет снайпером гораздо дешевле, чем «вырастить» профессионального военного с нуля.

Рынок труда

Специалисты ЧВК могут не только воевать: среди услуг, к которым могут прибегнуть потенциальные заказчики, есть и логистика, и обеспечение связи, и даже разведывательная деятельность, включающая в себя вербовку информаторов и прочие оперативные мероприятия, проводимые как самостоятельно, так и «в связке» с разведывательными подразделениями.

Секрет популярности ЧВК заключается в том, что, не уступая по качеству оснащения оружием и снаряжением, негосударственные военизированные формирования обходятся крупным государственным или окологосударственным заказчикам значительно дешевле, чем мобилизация регулярной армии и отправка войск.

Для примера стоит вспомнить вторжение армии США в Ирак в 2003 году. На проведение военных операций и последующее поддержание порядка, а так же войсковые операции по «зачистке» особо опасных районов, Пентагон потратил без малого $2 трлн.

Доходы самой известной американской ЧВК Blackwater за те же несколько лет, проведенных в Ираке, по разным оценкам, составили $1,7−1,8 млрд.

При этом сотрудники Blackwater никогда не участвовали в непосредственных боевых действиях, ограничивая свое присутствие лишь специальными операциями, для которых их могли привлекать как армейские подразделения, так и разведывательные ведомства.

Другой нишей для Blackwater стала охрана американских дипломатов — эти мероприятия включали в себя не только физическую охрану особо важных лиц и перевозку в бронированных автомобилях, но и серьезную аналитическую работу, включающую в себя проработку маршрута, сбор сведений о криминальной активности в близлежащих районах, а также работу с огромными массивами разведданных.

Риски и потеря репутации

Как и любой крупный бизнес ЧВК нуждаются в регулировании и соблюдении законодательства. Это касается как страны регистрации и происхождения, так и соблюдения законодательства в стране пребывания. Формально, любая ЧВК обязана не только иметь максимально прозрачные финансовые отчеты, но и регулярно, в рамках разработанных государственными фискальными органами процедур, проходить аудиты и проверки.

В этом смысле частные военные компании ничем не отличаются от супермаркетов, автосервисов или ресторанов.

Как и в предприятиях малого и среднего бизнеса в ЧВК имеется свое штатное расписание, структура, а бухгалтерия ЧВК регулярно обязана перечислять налоги на полученную прибыль, пополняя бюджет государства.

Как и в любом бизнесе, внутри ЧВК могут действовать недобросовестные сотрудники, способные ради наживы или по неосторожности совершить тяжкие преступления. При превышении определенных государственными законами полномочий и нарушении законов сотрудников ЧВК ждет арест и суд, и ни о какой вседозволенности в этом отношении не приходится очень давно.

В 2015 году федеральный суд в Вашингтоне приговорил троих сотрудников компании Blackwater к серьезным срокам за совершенные в отношении мирных жителей Ирака преступления. В 2007 году во время сопровождения колонны автомобилей с американскими дипломатами сотрудники Blackwater устроили стрельбу на улицах Багдада, в ходе которой 14 человек были убиты и еще 17 ранены.

Несмотря на то, что следствие в течение нескольких лет собирало доказательства, благодаря которым один из открывших огонь сотрудников получил пожизненный срок заключения, проблемы для самой компании начались гораздо раньше. Почти сразу после инцидента, который осветили множество СМИ, армия США приостановила сотрудничество с Blackwater.

Не спас компанию и ребрендинг: еще через два года договорные отношения с компанией Xe Services разорвало ЦРУ, и это окончательно «добило» имидж компании во всем мире.

«Группа Вагнера» и правовой вакуум

ЧВК давно не считаются экзотикой даже в России — несмотря на то, что про частные военные компании из России почти никто не слышал, отечественные специалисты давно и успешно оказывают охранные услуги высокого уровня по всему миру.

Moran Security Group и РСБ-групп — наиболее крупные из известных частных военных компаний, специализацией которых является вооруженное сопровождение граждан, грузов и охрана особо важных объектов. За плечами этих специалистов не одна командировка в «жаркие страны», а характер выполняемых задач варьируется от сопровождения танкеров и газовозов до комплексного обеспечения безопасности на земле.

Одной из самых высокодоходных, по данным экспертов, в данный момент остается так называемая ЧВК или (по другим данным) военно-охранная структура под названием «группа Вагнера». Костяк этой структуры составляют высокопрофессиональные сотрудники. По данным РБК, содержание этой структуры могло обойтись инвесторам в сумму, эквивалентную 10,3 млрд рублей.

Возможное участие государства в финансировании этой структуры породило массу слухов. Главный из них касается объемов финансирования — при объемах денежных средств, которые приписывают таинственной ЧВК, на учете в ФНС должно состоять с десяток крупных организаций с большими оборотными средствами. Однако несколько лет поисков бухгалтерии «группы Вагнера» результатов не принесли.

Совладелец частной военной компании Moran Security Group в интервью РБК отметил, что присутствие такой структуры может обойтись заказчикам в $2,5 млн в месяц. Эксперты отмечают, что сотрудники «группы Вагнера» обладают не меньшим профессионализмом, чем военнослужащие, несущие службу по контракту и для выполнения задач оснащаются самым современным оружием и оборудованием.

Правовой статус ЧВК в России должен быть определен в ближайшее время. Это даст руководителям российских частных военно-охранных компаний возможность «дышать полной грудью» и не находиться в правовом вакууме. При этом на откуп частным структурам могут быть отданы многие сферы деятельности — от охраны административных зданий и промышленных объектов до обеспечения безопасности дипмиссий за пределами России.

Эксперты в области безопасности отмечают, что контроль за прозрачной работой ЧВК в России может быть возложен на Генеральную прокуратуру, а «сертификацией» ЧВК в России может заняться ФСБ. Таким образом удастся достигнуть не только максимальной прозрачности и прояснить связанные с «происхождением» ЧВК вопросы, но и существенно пополнить базу официальных налогоплательщиков.

В ближайшей перспективе российские ЧВК могут сильно облегчить работу и силовым ведомствам — сотрудники частных компаний имеют различный опыт: от контр-террористических операций до разминирования. Такие навыки позволят значительно снизить нагрузку как на силовые структуры внутри страны, так и помочь вооруженным силам в проведении операций за рубежом.