"Арктика" ложится на левый борт



Ледокол "Арктика".

Источник: ИТАР-ТАСС Ледокол "Арктика".Источник: ИТАР-ТАСС

Сдача ледокола может снова сдвинуться из-за несвоевременной поставки второй турбины

Техническая доработка второго главного турбогенератора (ГТГ), создаваемого Кировским заводом (КЗ) для атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", может привести к очередной задержке строительства атомохода. Балтийский завод приостановил монтажные работы в машинном отделении судна до момента поставки агрегата, находящегося сегодня на испытательном стенде КЗ. Источники "Ъ" утверждают, что на объединение ГТГ с обеспечивающими системами ледокола уйдет около полутора лет, притом что судно должно быть полностью готово летом следующего года. В Минпромторге утверждают, что держат процесс изготовления турбины на контроле.

Сроки сдачи головного атомного ледокола ЛК-60Я "Арктика", строящегося на Балтийском заводе (входит в ОСК), могут снова сдвинуться. Летом прошлого года указом президента России Владимира Путина сдача ледокола была перенесена с 2017 года на лето 2019 года (см. "Ъ" от 12.07.2017). Тогда президент потребовал принять кадровые и организационно-управленческие решения в связи со срывом госконтракта. Параллельно Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ должны провести проверку проекта.

В этот раз причиной задержки строительства может стать поставка второго главного турбогенератора, предназначенного для левого борта ледокола. Первый - для правого борта - поставлен Балтийскому заводу осенью прошлого года. Поставщиком обоих агрегатов общей стоимостью 2,7 млрд рублей является "Киров-Энергомаш" (КЭМ), входящий в структуру петербургского Кировского завода Георгия Семененко.

На прошлой неделе в Минпромторге состоялось совещание, касающееся строительства ледокола, по итогам которого министр Денис Мантуров дал Кировскому заводу указание "обеспечить неукоснительное соблюдение сроков производства и поставки паротурбинных установок для всех трех ледоколов" ("Арктики", "Сибири" и "Урала".- "Ъ"). Как рассказывал "Ъ" (см. "Ъ" от 25.09.2017), производитель турбин обещал поставить второй ГТГ еще в ноябре прошлого года. По словам источника "Ъ" в ОСК, судостроители ожидали, что главной проблемой для КЭМ станет сдача первого ГТГ: в судостроении наиболее сложным считается головной заказ, на котором отрабатываются все технологические новации, последующие суда строятся значительно быстрее. Однако в случае с Кировским заводом проблемы возникли и при создании второго ГТГ. "Видимо, проблема в испытательном стенде, который на КЭМ фактически построили с нуля",- полагает собеседник "Ъ" в ОСК.

Как говорят на Кировском заводе, дополнительные инвестиции предприятия в производство турбин составили 1,4 млрд рублей, значительная часть которых ушла на создание испытательного стенда. По информации "Ъ", в начале января ГТГ для левого борта еще не был установлен на испытательный стенд. На КЭМ утверждают, что испытания агрегата на стенде начались в январе. В настоящее время ГТГ находится на испытательном стенде. "В ходе испытаний цилиндра низкого давления (ЦНД, один из узлов турбогенератора.- "Ъ") выявлен ряд технических отклонений. На КЭМ приостановили испытания и вызвали представителей субподрядчика (Уральский турбинный завод, входит в группу "Ренова".- "Ъ") для устранения отклонений",- рассказали на предприятии. Испытания возобновились в минувшую пятницу.

Как пояснили на УТЗ, два комплекта оборудования для "Арктики" изготовлены и поставлены еще в первой половине 2015 года. "По не зависящим от нас причинам сроки испытания оборудования неоднократно переносились КЭМ, и испытания первого ГТГ прошли только в июне - августе 2017 года. А стендовые испытания второго начаты в феврале текущего года",- утверждают на заводе-субподрядчике. "УТЗ делал для КЭМ, кроме цилиндров низкого давления, и дополнительное оборудование. Все его сдали в срок, еще в 2015 году. И эти цилиндры не то чтобы два года на КЭМе лежали - они там валялись без должного присмотра и консервации",- категоричен председатель совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц. Технические отклонения в поставленных ЦНД он называет некритичными. "Когда КЭМ наконец собрал агрегат и дело дошло до испытаний, отклонения, которые обычно выявляются на этой стадии, мы исправили за три дня",- отмечает господин Лифшиц.

"Киров-Энергомаш" планирует сдать ГТГ к началу марта. К этим срокам скептически относятся собеседники "Ъ" на Балтийском заводе. "Они там волшебники? - иронизирует собеседник "Ъ" на Балтийском заводе.- Хорошо бы получить агрегат к концу марта. Дело даже не в количестве технических проблем, а в их "качестве"".

После поставки ГТГ и его погрузки на борт "Арктики" его необходимо увязать с обеспечивающими системами судна. "На соединение агрегата с коммуникациями уйдет не менее полутора лет",- убежден источник "Ъ" на Балтийском заводе. "На относительно простую винто-рулевую колонку на дизельном судне уходит около полугода. Полтора года - вполне реальный срок для атомного ледокола",- считает другой собеседник "Ъ".

Как рассказали в ОСК, из-за непоставки турбины в срок на Балтийском заводе остановлены монтажные работы в машинном отделении "Арктики". "Несмотря на значительный срыв сроков поставки ПТУ, Балтийский завод предпринимает все усилия для обеспечения сдачи головного ледокола в согласованные с генеральным заказчиком сроки",- говорят в корпорации.

Начальник аналитического отдела ЛМС Дмитрий Кумановский отмечает, что в России турбины для флота делают также Калужский турбинный завод, Уральский турбинный завод, НПО "Сатурн", Ленинградский металлический завод, "Пермские моторы". Зарубежные производители - Siemens и General Electric. По словам эксперта, КЭМ проектировал и делал установки для всех десяти атомных судов ледового класса, построенных в СССР. "УТЗ был готов сделать установки полностью, но ПТУ требовалась Балтийскому заводу в собранном состоянии. По рельсам эти агрегаты в сборе не отправить, а "воды" в Екатеринбурге нет",- комментирует господин Лифшиц. По его словам, завод уже изготовил оборудование и для остальных ледоколов серии, оно принято Морским регистром.

В Минпромторге утверждают, что вопрос изготовления ГТГ находится на постоянном контроле федерального министерства и ГК "Росатом". В "Росатоме" отказались комментировать сложности в строительстве атомохода.

Елена Большакова, Герман Костринский