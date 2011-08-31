Ледокол будущего расколол судостроение



Балтийский завод. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Балтийский завод. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Российские верфи вступили в борьбу за право построить "Лидер"

Как стало известно “Ъ”, Балтийский завод, который Владимир Путин в июне называл флагманом судостроения, упомянув среди его заказов новый сверхмощный атомный ледокол "Лидер", может лишиться этого перспективного проекта. Строить ледокол — в том числе в связи с техническими ограничениями — планируется на "Северной верфи". Территорию же Балтзавода на Васильевском острове в центре Петербурга могут, по крайней мере частично, отдать под жилую застройку. Между тем борьба за "Лидер" дополнительно обостряется, в ней готов принять участие подконтрольный группе "Ак Барс" керченский "Залив". Но пока построить этот ледокол в России не способен никто, верфям-претендентам для этого потребуется серьезная модернизация.

Государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует передать строительство нового атомного ледокола "Лидер" "Северной верфи", сообщили “Ъ” в корпорации. Исходно предполагалось, что судно построит другой актив ОСК — Балтийский завод. В июне в ходе прямой линии Владимира Путина о перспективах загрузки этой верфи президента спросил главный специалист отдела строительства судов Юрий Рыжов. Он пояснил, что портфель заказов есть только до 2021 года, а что дальше — не ясно. Президент в ответ назвал Балтзавод одним из флагманов судостроения, заверив, что на нем будет построен, в частности, сверхмощный (120 МВт по сравнению с 60 МВт строящихся сейчас ЛК-60) "Лидер". В ОСК вчера уточнили, что "Балтийский завод — Судостроение" (БЗС) будет участвовать в программе "компетенциями в части машиностроения и атомного судостроения".

Хотя и "Северная верфь", и Балтзавод входят в ОСК, крупные самостоятельные предприятия корпорации де-факто конкурируют за заказы, а "Лидер" — проект, который может стать основой перспективной загрузки одной или другой верфи. Между тем прямо сейчас к строительству ледокола, видимо, не готов ни один из судостроительных заводов в России. На конференции на ледоколе "50 лет Победы" 20 августа гендиректор БЗС Алексей Кадилов публично признавал, что сегодня "Россия сделать “Лидер” не может", в частности из-за отсутствия на верфях доков подходящих параметров (длина ледокола 209 м, ширина — 47,5 м) и достаточной глубины акваторий, но аргументы выдвигал в основном против строительства на "Северной верфи". По его словам, там нужны серьезные вложения в дноуглубление, около $20 за кубометр. Кроме того, по его словам, у верфи "нет компетенций по строительству подобных судов", корпус ледокола в любом случае будут строить по секциям при помощи БЗС. Источник “Ъ” на одном из предприятий подтвердил, что "у “Северной верфи” глубина гавани 10 м, стапели короткие и узкие", но и у Балтзавода стапель А достаточной длины, но "узковат".

Одним из возможных вариантов для "Лидера" Алексей Кадилов назвал также керченский "Залив" (подконтролен структуре группы "Ак Барс"), где строился атомный лихтеровоз "Севморпуть" (осадка 12 м, у "Лидера" минимальная будет, по предварительным данным, 11,5 м), но там также потребуется дноуглубление. В "Заливе" “Ъ” заверили, что проект "представляет огромный интерес" и у предприятия есть "все необходимые мощности". Более того, верфь уже готовится к возможности получения "Лидера". Там пояснили, что строительство может вестись в сухом доке длиной 360 м и шириной 60 м. "Залив" уже возродил отдел ядерной безопасности, планирует создать участок агрегатирования.

Модель перспективного атомного ледокола проекта 10150 (шифр "Лидер") Источник: sudostroenie.info

Хотя три ведущих верфи активно борются за "Лидер", перспективы проекта до сих пор не ясны.

Владимир Путин в июне признавал: "По финансированию не все понятно, но я уверен, что мы и это сделаем". В Минэкономики “Ъ” уточнили, что оно внесло в правительство проект госпрограммы развития арктической зоны с пунктом "Развитие судостроительной промышленности" для строительства "Лидера". Объемы финансирования и сроки будут определены, когда Минпромторг предоставит "необходимые обосновывающие документы и материалы". В Минпромторге говорят, что решение о строительстве ледокола "находится в окончательной стадии принятия и соответствующего нормативного оформления", определяются источники финансирования. Источник “Ъ” в отрасли ожидает прояснения ситуации в сентябре-октябре.

Но уже сейчас очевидно, что любому из претендентов на "Лидер" потребуется серьезное обновление мощностей. Модернизацию "Северной верфи" стоимостью около 20 млрд руб. ОСК уже начала (см. "Ъ-СПб" от 2 июня и 9 августа). Реконструкция Балтзавода с учетом строительства сухого дока, по словам Алексея Кадилова, потребует 12,5 млрд руб. Но при этом, по его словам, на одном из совещаний у главы Минпромторга Дениса Мантурова обсуждалась идея продать часть территорий завода под жилую застройку и на эти деньги модернизировать "Северную верфь" и другие предприятия. Но эта земля стоит 500 млн руб., а перенести мощности, в том числе уникальные,— 2,5 млрд руб., подчеркивал господин Кадилов.

Это не первая попытка отдать землю Балтзавода под жилую застройку: более пяти лет назад бизнесмен Сергей Пугачев, контролировавший Балтзавод и "Северную верфь", собирался продать территорию на Васильевском острове, сконцентрировав судостроение на "Северной верфи". Но в 2011 году из-за проблем с банковским бизнесом — "Межпромбанком" — господин Пугачев покинул РФ, и Балтзавод вошел в состав ОСК. Теперь, утверждают источники “Ъ” в судостроении Петербурга, на уровне Минпромторга перспективу продажи земли представили как вариант "оптимизации производства". "Но это 4,9 га земли,— уточняет один из собеседников “Ъ”.— Переносить производство, в том числе гребных винтов, валопроводов и судовых котлов, обойдется дороже стоимости земли под ним".

Впрочем, добавляет другой источник “Ъ” в отрасли, в машиностроении ОСК сейчас делает ставку на Пролетарский завод, винты может сделать северодвинская "Звездочка" в Центре пропульсивных технологий. На предприятии подтвердили, что могут делать винты для ледоколов Балтзавода. "Звездочка" уже выполняла обработку лопастей для нового ледокола "Арктика" (головной ЛК-60). Продукцию литейного участка БЗС может восполнить "ОМЗ-Спецсталь", входящее в ПАО "Объединенные машиностроительные заводы".

Директор департамента инвестиционных услуг Colliers International в Петербурге Анна Сигалова отмечает, что обсуждаемая сегодня территория БЗС может стоить около 1,5–2 млрд руб. На этой земле застройщик может возвести около 90 тыс. кв. м жилья комфорт-класса. На старте продаж цена квадратного метра может составить 100 тыс. руб.

В ОСК не скрывают, что "оптимизация" активов Балтзавода действительно рассматривается. Там пояснили, что "в соответствии с решениями правительства и методическими рекомендациями Росимущества" корпорация провела "всю необходимую работу по определению непрофильных активов", в частности утвержден соответствующий реестр для Балтзавода. "Исходя из необходимости сокращения постоянных затрат и издержек, а также проведения оптимизации площадки БЗС есть вероятность того, что некоторые активы и участки могут быть предложены инвесторам",— добавили в ОСК. Впрочем, там утверждают, что "речи о закрытии какой-либо части производства не идет и никогда не велось". В Минпромторге “Ъ” сообщили, что министерство не располагает информацией о продаже части Балтзавода, "такая инициатива не обсуждается".

Анастасия Веденеева, Владимир Дзагуто; Герман Костринский, Санкт-Петербург; Вадим Никифоров, Симферополь