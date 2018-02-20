Иглы в подбрюшье США



Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Дружбу с Латинской Америкой ограничивает только ее платежеспособность

Отношения современной России со странами Латинской Америки носят в первую очередь политический характер, экономика в данном случае играет подчиненную роль.

В основе этих отношений лежит традиционная нелюбовь (часто откровенная ненависть) наших партнеров к гринго, то есть к Соединенным Штатам. В политическом плане Латинская Америка для США является тем же, чем Восточная Европа для России.

Москва успешно использует левых, которые в последние два десятилетия пришли к власти в ряде стран континента, в своих целях. В частности, из трех стран, которые кроме самой России признали независимость Абхазии и Южной Осетии, две латиноамериканские: Венесуэла и Никарагуа. Они же, а также Куба всегда голосуют за Россию против Грузии по соответствующим резолюциям ООН. Из 10 стран (кроме самой России), которые 27 марта 2014 года проголосовали на Генассамблее ООН против резолюции в поддержку территориальной целостности Украины (имелось в виду вхождение Крыма в состав РФ), четыре представляли Латинскую Америку (Куба, Никарагуа, Венесуэла, Боливия), тогда как в СНГ таковых было всего две (Белоруссия и Армения). Аналогично та же четверка из Нового Света голосовала по таким же резолюциям в 2016 и 2017 годах (надо, правда, оговориться, что круг несогласных расширился с 10 до 25). Из шести стран, официально признавших принадлежность Крыма России, три латиноамериканские (Венесуэла, Куба, Никарагуа), притом что в СНГ таковых нет вообще. Соответственно для Москвы латиноамериканские левые режимы представляют ценнейший политический ресурс. Впрочем, важны любые контакты со всеми странами рагиона (не только с левыми режимами), особенно с крупнейшими – Аргентиной и Бразилией. К тому же отношения с последней важны еще и для развития проекта БРИКС, которому Москва придает исключительное политическое и пропагандистское значение (гораздо большее, чем из него можно извлечь практической пользы).

Прорыв в Новый Свет

“Китай становится важнейшим поставщиком оружия для Боливии и имеет хорошие перспективы в Аргентине”

Вполне естественно, что Россия хочет экспортировать в Латинскую Америку свой самый успешный после энергоносителей товар – боевую технику. Однако здесь имеется сильное объективное ограничение – низкая платежеспособность потенциальных покупателей. Причем чем левее в стране режим, тем она беднее. Просто дарить оружие своим клиентам, как это делал СССР, Россия не была готова даже до начала нынешнего экономического кризиса. Кроме того, на данном рынке традиционно доминировали США, местные военные, как правило, обучены там и привыкли к американскому оружию.

Тем не менее в поставках туда ВВТ Россия гораздо успешнее, чем СССР. В советское время Москва дарила оружие Кубе и Никарагуа, в ограниченном количестве продавала в Перу и в ничтожном – Гайане. После распада СССР поставки на Кубу, в Никарагуа и Гайану прекратились из-за отсутствия у них денег, зато Россия вышла на совершенно новые для себя рынки.

В 90-е продолжилась продажа оружия в Перу. Эта страна получила 10 вертолетов Ми-8, три истребителя МиГ-29 с ракетами Р-77 и Р-73 для них, четыре военно-транспортных Ан-32. Тогда же в Мексику были проданы 22 вертолета Ми-8, в Бразилию – 112 ПЗРК "Игла", в Колумбию – 10 Ми-8, в Эквадор – семь Ми-8 и 222 ПЗРК "Игла-1", в Аргентину – восемь учебных Су-29, в Венесуэлу – 18 Ми-8 и Ми-17.

В 2000-е объемы продаж российского оружия в Латинскую Америку значительно расширились. За десятилетие Россия поставила Колумбии восемь БТР-80 и 15 Ми-8, Эквадору – 50 ПЗРК "Игла", Мексике – 30 таких же ПЗРК, два Ан-32, два Ми-26 и 10 Ми-8, Перу – шесть учебных Ил-103 и 288 ПТРК "Корнет". Но настоящим прорывом стало ВТС с Венесуэлой ("Твою дивизию, Мадуро"). Никогда не приобретавшая ранее российское оружие (кроме упомянутых Ми-8 в 90-е), она сразу стала одним из крупнейших его покупателей в мире, на некоторое время обойдя по объемам даже Китай. В 2000-е Каракас приобрел в России 24 истребителя-бомбардировщика Су-30МКВ2 и значительное количество боеприпасов к ним (ракеты Р-27, Р-73, Х-29, Х-31, Х-59, УАБ КАБ-500), 10 боевых вертолетов Ми-24 и Ми-35, 38 многоцелевых Ми-8 и три транспортных Ми-26, 200 ПЗРК "Игла-С", значительное количество стрелкового оружия и вспомогательной техники.

В 2010-е крупнейшим приобретателем российского оружия в Латинской Америке осталась Венесуэла. По ранее подписанным контрактам она получила 11 дивизионов ЗРК С-125М, три дивизиона ЗРК "Бук-М1", два дивизиона ЗРС С-300ВМ, 92 танка Т-72М1, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 САУ 2С19 "Мста" и 13 2С23 "Нона-СВК", 24 миномета 2С11, 24 РСЗО БМ-21 "Град" и 12 "Смерч". Впрочем, из-за нынешнего катастрофического ухудшения экономической ситуации в Венесуэле дальнейших закупок ею оружия не предполагается даже теоретически. Кроме того, после 2010 года Аргентина купила у России пять вертолетов Ми-8, Бразилия – 12 Ми-24ВМ (Ми-35) и 300 ПЗРК "Игла-С", Эквадор – два Ми-8, Мексика – три Ми-8, Перу – два Ми-24П, 30 Ми-8 и Ми-17. Возобновились поставки в Никарагуа, на вооружении ВС этой страны ("Ребята с заднего двора") появились по 43 БМП-1 и БТР-70, а затем 50 танков Т-72 из парка ВС РФ.

Какие здесь перспективы, сказать сложно. Всерьез обсуждалась поставка в Бразилию нескольких ЗРПК "Панцирь-С1" и дополнительного количества ПЗРК "Игла". Однако переговоры заморожены из-за отсутствия денег у покупателя, причем тенденции крайне неблагоприятны (страну разорили коррупция и спортивные мегапроекты). Никарагуа планировалось передать два ракетных катера проекта 12418 и четыре сторожевых. Расширению поставок мешают низкая платежеспособность стран континента и значительная конкуренция на данном рынке, причем не только со стороны США, Европы и Израиля, как было раньше, но теперь и Китая. Поднебесная постепенно становится важнейшим поставщиком оружия для Боливии и имеет очень хорошие перспективы в Аргентине. ВС этой страны с точки зрения их оснащения современной техникой находятся в катастрофическом состоянии, особенно ВВС. А Великобритания блокирует поставки в Аргентину любых современных вооружений, в первую очередь боевых самолетов из Европы и Израиля. Это значительно улучшает перспективы России и КНР на аргентинском рынке. Сейчас преимущество явно имеет Китай, всерьез обсуждается возможность продажи Аргентине истребителей JF-17 или даже J-10, которые пока никуда не экспортировались. Куба ("Одна и без оружия"), к сожалению, совершенно неплатежеспособна.

Показательная навигация

Кроме поставок оружия, в последнее десятилетие имели место заходы российских кораблей в порты Латинской Америки и совместные учения. В декабре 2008 года атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и БПК "Адмирал Чабаненко" провели совместные учения с ВМС Венесуэлы ("ВенРос-2008"). "Чабаненко" затем заходил в никарагуанский порт Блуфилдс. В августе 2013-го ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" посетил Гавану, Коринто (Никарагуа), Ла-Гуайру (Венесуэла). В октябре 2016-го в Гавану пришел сторожевик "Ярослав Мудрый". На Кубе регулярно гостят вспомогательные суда ВМФ РФ. В ходе визита в Никарагуа министр обороны Сергей Шойгу подписал соглашение об упрощенном (уведомительном) режиме захода военных кораблей в порты этой страны.

В сентябре 2008 года впервые в истории два стратегических бомбардировщика ВВС РФ Ту-160 совершили перелет на иностранный аэродром, коим стала ВВБ "Либертадор" в Венесуэле, где российские самолеты пробыли неделю. Осенью 2013-го "Белые лебеди" вновь посетили Венесуэлу, откуда перелетели в Никарагуа, а затем назад. На обратном пути в Венесуэлу их сопровождали два истребителя ВВС Колумбии "Кфир", поскольку Богота посчитала, что российские бомбардировщики нарушили ее воздушное пространство. В определенной степени эти полеты можно считать репетицией боевого применения "стратегов" в Сирии в 2015–2016 годах.

В марте 2015-го в Венесуэле прошли крупномасштабные учения всех видов ВС, в которых принимали участие российские военнослужащие, выполнявшие роль инструкторов на технике, которая еще не до конца освоена эксплуатантами.

До сих пор достаточно активно обсуждается возможность размещения в Латинской Америке постоянных российских ВВБ и ВМБ. Однако их содержание очень дорого, а в военном отношении они бессмысленны: при обострении отношений между Россией и США американские ВВС и ВМС легко блокируют такие базы, а в случае конфликта мгновенно уничтожат. Другое дело – восстановление центра радиоэлектронной разведки в кубинском Лурдесе (военной базой его считать нельзя, при этом "разведки много не бывает"), но вероятность этого мала. ВТС с латиноамериканскими союзниками будет по-прежнему ограничиваться визитами кораблей и самолетов без постоянного базирования, а также короткими совместными учениями.

Бразилия никогда не участвовала в военном сотрудничестве с РФ, зато играет значительную роль в функционировании российской глобальной навигационной спутниковой системы. На данный момент это единственная зарубежная страна, где расположена наземная станция ГЛОНАСС (еще 18 на территории России, три – в Антарктиде). Предполагается развернуть за границей еще 10 наземных станций ГЛОНАСС, из которых четыре должны быть расположены в Латинской Америке – на Кубе, в Никарагуа и в Бразилии (две).

Таким образом, как уже было сказано, в отношениях между Россией и странами Латинской Америки политика полностью доминирует над экономикой и нет никаких сомнений, что подобная ситуация сохранится в обозримом будущем. Тенденция к ослаблению латиноамериканских левых (они потеряли власть в Бразилии и Аргентине) ухудшает перспективы Москвы на самом далеком от нее континенте. Но возможности сотрудничества не обнулятся никогда. Слишком сильно латиносы не любят гринго.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 7 (720) за 20 февраля 2018 года