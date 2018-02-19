Оценена способность России строить авианосцы
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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе.
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
Россия "при наличии желания и определенных возможностей" способна самостоятельно построить авианосец. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Невского проектно-конструкторского бюро Сергей Власов.
"Мое личное мнение таково — мы можем нормально, как говорится, не спеша строить корабли любого размера — авианесущий, универсальный десантный и любой другой при наличии желания и определенных возможностей. Конечно, это все недешево, но эти деньги не за полгода тратятся, а расходуются 10-12 лет", — полагает эксперт.
Власов добавил, что в России "сегодня масса как сторонников, так и противников больших кораблей", однако сказать, чья точка зрения победит, сложно. "Но, наверное, настало время поставить принципиальную точку в этих разногласиях", — считает эксперт.
Невское проектно-конструкторское бюро отвечает за проектную часть модернизации российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Контракт с Минобороны предприятие ожидает в ближайшее время.
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19.02.2018
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