Невское ПКБ: условия для экипажа "Адмирала Кузнецова" будут улучшены



Сергей Власов.

Источник: © ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро" Сергей Власов.Источник: © ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро"

Контракт на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", как ожидается, будет подписан до конца марта. Примерно в это же время ВМФ РФ наконец-то должен получить большой десантный корабль "Иван Грен", испытания которого были приостановлены в конце декабря 2017 года. О том, какие корабли-"десантники" предлагают сегодня флоту, какими свойствами должен обладать авианосец будущего и почему на него нельзя ставить много вооружения, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Невского проектно-конструкторского бюро Сергей Власов.

— Сергей Сергеевич, когда все-таки будет заключен контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов"?

— Это вопрос к Министерству обороны. Но мы уже потихоньку работаем, не дожидаясь этого момента. Готовим документы, ведем совместную работу с Центром судоремонта "Звездочка", Пролетарским заводом и другими предприятиями. Мы, как проектант, готовы к любым работам по "Адмиралу Кузнецову", которые обозначит флот.

— Конструкторская документация по "Кузнецову", кстати, не осталась на Украине, ведь строили этот корабль в Николаеве?

— У нас не просто есть вся конструкторская документация на этот корабль. Она вся откорректирована по так называемому строительному исполнению.

В начале 1990-х мы получили с Черноморского завода все предварительные извещения — правки, внесенные в ходе строительства, сдачи и испытаний корабля. Каждый отдел бюро в свое время провел соответствующую работу и откорректировал свою часть конструкторской документации.

— А 35-й судоремонтный завод готов к столь внушительной задаче?

— 35-й судоремонтный завод является филиалом Центра судоремонта "Звездочка".

— Сколько на ремонт дадут времени? Года два?..

— Вопрос этот пока открыт, но я полагаю, что времени понадобится больше.

— Будут ли среди прочего улучшены бытовые условия на "Адмирале Кузнецове"?

— Да, какие-то улучшения там будут, поскольку сейчас новые требования по организации питания военнослужащих, например. Планируется поставить новые опреснительные установки, которые сразу дают питьевую воду надлежащего качества. Сейчас на нем стоят опреснители, но они дают котельную воду, которую надо минерализировать и только потом ее можно пить.

— На ваш взгляд, в каком направлении будут эволюционировать авианосцы?

— Прежде всего должна повышаться автоматизация такого корабля, совершенствоваться его радиоэлектронное вооружение, должны улучшаться средства защиты (например, зенитное вооружение), обитаемость для личного состава, который будет жить на этом корабле. Будет совершенствоваться авиационный парк и все необходимые устройства и механизмы, которые этот авиапарк будут эксплуатировать. Вместе с развитием нашей науки и техники должны "расти" и эти корабли.

Большими они или маленькими будут — вопрос неочевидный. Но как бы там ни было, мореходность маленького корабля гораздо ниже, чем большого. А от мореходности напрямую зависят ограничения по полетам авиации.

— Мы с вами в предыдущих беседах говорили о том, что желание флота "напихать" в корабль как можно больше функций, в общем-то, неистребимо...

Авианосец должен быть авианосцем. Не надо на него сваливать все, что можно

— И сегодня, к сожалению, такие тенденции есть. Мы пытаемся им противостоять. Наше мнение по этому вопросу не изменилось — авианосец должен быть авианосцем. Не надо на него сваливать все, что можно. Если корабль большой, это не значит, что он должен нести все подряд. Обычно с авианосцем идут несколько кораблей, которые решают все сопутствующие задачи. А его дело — запускать и принимать обратно авиацию.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Источник: © Министерство обороны РФ

Кроме того, насыщение различными системами и оружием автоматически приведет к удорожанию проекта. Корпус корабля, "железо" — это копейки по сравнению со стоимостью комплектующих, радиоэлектроники, оружия. Как только мы начинаем в него что-нибудь "впихивать" — цена начинает расти. Это самый доходчивый довод для тех, кто ждет от авианесущего корабля всего и сразу.

— В минувшем году замминистра обороны РФ Юрий Борисов официально заявил о создании в России самолетов вертикального взлета и посадки и кораблей под них. Вам, как проектанту, сообщали о таких планах?

— Мы не видели никаких материалов по этому вопросу. Последний самолет вертикального взлета и посадки Як-141 был изготовлен в конце 80-х годов прошлого века для "Адмирала Горшкова". Ничего нового мы не видели.

— Почему так задержалась передача флоту большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен"?

— У этого корабля действительно очень сложная судьба, но мы его все равно доведем до ума. Первоначально техническое задание было выдано на корабль, который ходил бы по внутренним водным путям — рекам и каналам. Соответственно поставленной задаче была заложена его ширина, высота и осадка. Затем нам пришлось переделывать его в морской корабль — изменять высоту надстройки и вносить еще кое-какие изменения в проект. Именно они являются причиной сегодняшних проблем. Делать проект заново не было времени, и пришлось доводить до ума то, что было. Результат сегодня налицо.

— Но что с кораблем все-таки произошло? Его расширяли, углубляли?

— Было несколько изменений технического задания. Его немного увеличили, расширили танковый трюм, чтобы вошло больше техники и она вставала в два ряда. Расширение танкового трюма привело к сокращению объемов для иных помещений корабля.

— Получается, "Иван Грен" может быть чуть менее комфортным для моряков, чем большие десантные корабли старых проектов?

— Он не будет менее комфортным, конечно. Но если бы этот проект немного переработать — у нас, кстати, есть на сей счет определенные заделы, — он был бы отличным кораблем. Его мореходность не пострадала. Мы надеемся, что в конце февраля — начале марта его все-таки сдадут флоту.

— Моряки какого мнения об этом корабле?

Корабль "Иван Грен" в акватории Кронштадта во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ. Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

— Они высказывают свои рекомендации, мнения и замечания — словом, идет нормальная работа.

— А второй БДК этой серии — "Петр Моргунов" — в какой степени готовности?

— Его еще на воду не спустили. Он, конечно, будет строиться лучше и быстрее, чем первый корабль, так как в проекте учтены все необходимые изменения, выявленные в процессе постройки первого корабля.

— Вы упомянули, что есть модернизированный вариант проекта 11711?

— Да, если у флота возникнет такое желание, то мы готовы представить модернизированный проект этого корабля.

— Чем он будет отличаться от "Ивана Грена"?

— У него улучшены обитаемость и ходовые качества.

— В предыдущем интервью вы рассказывали, что на десантных кораблях смогут базироваться корабли на воздушной подушке.

Что закажут — то и будем проектировать

— Смотря какие корабли закажут. Если закажут побольше водоизмещением и с док-камерой, то в нем будут либо корабли на воздушной подушке, либо на воздушной каверне. Есть несколько типов катеров, которые могут заходить в доковую камеру и вместе с техникой выходить. Если будут таких же размерений, как "Иван Грен", то там будет только техника.

Что закажут — то и будем проектировать. Если флот закажет десантные корабли, то мы готовы их создавать, кое-какие наработки у нас уже есть, я об этом рассказывал. Ждем, как говорится, отмашки от заказчика.

— Но ведь новая госпрограмма вооружений уже утверждена. Это ли не отмашка?

— Для начала работы необходимы техническое задание и контракт.

— А "десантники" для Арктики интересуют флот?

— Пока этот вопрос с Минобороны не обсуждался.

— Ведет ли Невское ПКБ послегарантийное обслуживание индийского авиатренажера НИТКА?

— Практически нет. Там нет никаких проблем. Индийские летчики ею активно пользуются. К Невскому ПКБ у заказчика никаких вопросов нет — ни по документации, ни по техническому сопровождению монтажа российского оборудования.

— Проявляют ли Российская академия наук, Роскосмос и ВМФ РФ интерес к воссозданию программы плавучих командно-измерительных пунктов обеспечения освоения космоса? Нужны ли сегодня такие специализированные суда России?

— Никаких разговоров на эту тему нет. Когда-то такие суда были очень нужны, мы спроектировали, например, "Космонавт Комаров", но, честно говоря, не знаю, есть ли в них сейчас необходимость.

— Правда ли, что первый советский авианосец мог быть создан еще в 1950-e годы? Если бы бюро завершило эту разработку, наверное, облик и возможности советского и российского авианесущего флота были бы совсем иными?

— Да, проработка проекта 72 была начата в 1943 году по инициативе тогдашнего главкома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова. Наше бюро провело проработку предэскизного проекта, КБ Яковлева и Туполева прорабатывали свои варианты двух типов палубных самолетов и представили их в наркомат ВМФ. Рассмотрение прошло в августе 1944 года, однако предэскизные проекты утверждены не были.

— А когда родилась идея атомного авианосца?

— В 1960-х годах, когда прорабатывались проекты 1160 и 1153. Военно-морские институты провели научно-исследовательскую работу, доказали, что авианосец нужен для создания группировки в удаленных районах Мирового океана. Началась работа по проекту 1160. Там уже участвовали, кроме кораблестроителей, фирмы Микояна, Сухого и Бериева, который работал над самолетом противолодочной обороны. Было проработано восемь вариантов корабля проекта 1160 с различным водоизмещением от 40 тыс. до 100 тыс. тонн, с различными энергоустановками. Все это рассматривало Минобороны, Политбюро.

Авианосцы всегда были очень дорогим сооружением

Но авианосцы всегда были очень дорогим сооружением. В сентябре 1973 года тогдашний министр обороны Дмитрий Устинов предложил в качестве альтернативы проекту 1160 строить модернизированные противолодочные крейсера типа "Киев". В 1972 году первый из них был спущен на воду.

— За создание проекта 1153 с ядерной энергоустановкой ратовал сам адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков?

— Да, но опять в верхах это дело было приостановлено, хотя под такие корабли водоизмещением 70 тыс. тонн уже начали модернизировать Черноморский завод на Украине. Купили 900-тонные финские краны, которые стоят там до сих пор.

Было предложено откорректировать технический проект корабля 1143М. Так появился четвертый советский авианесущий крейсер, который стал "Адмиралом Горшковым", а затем "Викрамадитьей". А дальше был проект 11435 — "Адмирал Кузнецов" и "Варяг". Идеи, которые закладывались в проект 1153, в какой-то мере в них использованы.

— Но все-таки наиболее печальна судьба седьмого авианосца "Ульяновск".

— Да, но тут уж точно ничего нельзя было поделать. (В 1992 году полностью сформированный корпус авианосца из-за отсутствия финансирования был разрезан на металлолом — прим. ТАСС)

— Сергей Сергеевич, завершая нашу беседу, я прошу вас высказаться на тему, которую так или иначе постоянно обсуждают в интернет-пространстве. Горько читать о том, что мы растеряли все компетенции в кораблестроении и не сможем позволить себе настоящий авианосец.

— Мое личное мнение таково — мы можем нормально, как говорится, не спеша строить корабли любого размера — авианесущий, универсальный десантный и любой другой, при наличии желания и определенных возможностей. Конечно, это все недешево, но эти деньги не за полгода тратятся, а расходуются 10–12 лет. Если цену авианосца разложить по годам, то, в принципе, все возможно.

Другое дело, что сегодня масса как сторонников, так и противников больших кораблей. Чья точка зрения победит — сказать сейчас сложно. Но наверное, настало время поставить принципиальную точку в этих разногласиях.

Беседовала Анна Юдина