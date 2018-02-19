На истребителе Су-35 отрабатываются передовые технологии для самолета пятого поколения



Су-35БМ. Источник: airliners.net. Су-35БМ. Источник: airliners.net.

На истребителе Су-35 отрабатываются перспективные технологии для их последующего внедрения на ПАК ФА (Су-57), сообщили "Интерфаксу-АВН" в компании "Сухой".

"На самолете Су-35 применены многие передовые технологии, которые широко используются на самолете ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Су-57, - "ИФ-АВН"). Он является своего рода платформой для отработки передовых технологий, которые применены на самолете пятого поколения, испытания которого проводятся в настоящее время", - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, Су-35 получил новый комплекс бортового оборудования, который обеспечивает интеллектуальную поддержку пилота при решении сложных задач боевого применения.

"На Су-35 широко используются технологии обеспечения ситуационной осведомленности в сферическом информационном поле в реальном масштабе времени за счет использования возможностей комплекса средств связи, радиолокационных, оптико-электронных обзорных и разведывательных систем самолета, а также наземных систем управления различного уровня", - сказал представитель компании.

Он отметил, что Су-35 способен нести 8 тонн боевой нагрузки, в том числе управляемые и неуправляемые авиационные средства поражения большой, средней и малой дальности.

В понедельник компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) отмечает 10 лет со дня первого полета истребителя Су-35: 19 февраля 2008 года летчик-испытатель Сергей Богдан впервые поднял в воздух новую машину с аэродрома Летно-исследовательского института им. Громова в подмосковном Жуковском.

Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", предназначенный для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-35С (модификация для ВКС РФ) активно применялся в ходе операции российских ВКС в Сирии.

Серийное производство Су-35C ведется на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им. Гагарина (КнААЗ).