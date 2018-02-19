Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На истребителе Су-35 отрабатываются передовые технологии для самолета пятого поколения

20.02.2018 Интерфакс-АВН 46 0
0
Понравилась новость?
 0
Су-35БМ
Су-35БМ. Источник: airliners.net.

На истребителе Су-35 отрабатываются перспективные технологии для их последующего внедрения на ПАК ФА (Су-57), сообщили "Интерфаксу-АВН" в компании "Сухой".

"На самолете Су-35 применены многие передовые технологии, которые широко используются на самолете ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Су-57, - "ИФ-АВН"). Он является своего рода платформой для отработки передовых технологий, которые применены на самолете пятого поколения, испытания которого проводятся в настоящее время", - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, Су-35 получил новый комплекс бортового оборудования, который обеспечивает интеллектуальную поддержку пилота при решении сложных задач боевого применения.

"На Су-35 широко используются технологии обеспечения ситуационной осведомленности в сферическом информационном поле в реальном масштабе времени за счет использования возможностей комплекса средств связи, радиолокационных, оптико-электронных обзорных и разведывательных систем самолета, а также наземных систем управления различного уровня", - сказал представитель компании.

Он отметил, что Су-35 способен нести 8 тонн боевой нагрузки, в том числе управляемые и неуправляемые авиационные средства поражения большой, средней и малой дальности.

В понедельник компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) отмечает 10 лет со дня первого полета истребителя Су-35: 19 февраля 2008 года летчик-испытатель Сергей Богдан впервые поднял в воздух новую машину с аэродрома Летно-исследовательского института им. Громова в подмосковном Жуковском.

Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", предназначенный для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-35С (модификация для ВКС РФ) активно применялся в ходе операции российских ВКС в Сирии.

Серийное производство Су-35C ведется на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им. Гагарина (КнААЗ).
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
ЛИИ им. Громова
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы