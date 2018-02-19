Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе



Польская военная база.

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Польская военная база.Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Зарубежные СМИ пишут, что так как парк советских вооружений в странах Восточной Европы устаревает, возникает возможность для США укомплектовать эти государства своим оружием. Тем более, что техника не просто стареет, а полностью выходит из строя. В прошлом году, например, на учениях разбился румынский МиГ-21. Пилот тогда катапультировался и выжил, но в 2010 году при крушении другого МиГ-21 погибли два пилота румынских ВВС. Румыния модернизировала около 100 МиГ-21 в начале "нулевых", но теперь, по разным данным, летать могут только около 25-50 машин. В итоге Румыния начала закупать уже бывшие в употреблении американские F-16 у Португалии. Похожие проблемы и у Болгарии, которая хочет избавиться от МиГ-29, а осенью прошлого года болгарские пилоты даже отказывались летать на МиГ-29, объясняя это технической неисправностью самолетов и страхом за свою жизнь. В Хорватии осталось в строю шесть советских МиГ-21, а остальные разобраны на запасные части.

Главная загвоздка - это отсутствие у новых партнеров НАТО финансов. После Второй Мировой войны США помогли Западной Европе не только экономически, но и, опасаясь СССР, перевооружили ставших в итоге членами НАТО страны на сумму в 50 миллиардов долларов в пересчете по сегодняшнему курсу. Все чаще среди зарубежных аналитиков в свете растущего антагонизма между США и Россией звучат голоса, что неплохо было бы разработать похожий план и для Восточной Европы. Они считают, что было большой ошибкой после окончания Холодной войны не перевооружать новых членов НАТО в надежде, что с Россией больше не будет проблемных отношений в военном плане.

Осознав, что не все идет гладко, США и НАТО увеличили свое собственное военное присутствие в странах Балтии и в Восточной Европе, но при этом практически мало что предприняли для усиления самих вооруженных сил этих стран. Вместо этого США увещевают восточных европейцев тратить больше из своего бюджета на перевооружение или в лучшем случае дают им разовые гранты на покупку западного оружия и обучение военнослужащих. Например, Госдеп США через свою программу по оказанию финансовой помощи вооруженным силам других государств тратит всего около 40 миллионов долларов на девять стран Восточной Европы. Львиная же часть бюджета уходит в Израиль, Египет, Иорданию, Пакистан, Ирак. Деньги в Восточной Европе уходят на такие вещи, как закупку хорватской армией раций и приборов ночного видения.

Теперь идея состоит в том, чтобы обратить внимание на европейский театр возможных военных действий и разработать новый "План Маршалла", в рамках которого на деньги США будут полностью и системно перевооружены восточноевропейские страны, но это будет не грант, а долгосрочная инвестиция под проценты, по которой получатели оружия будут рассчитываться десятилетиями. Речь заходит о займах в пять и более миллиардов долларов, а как "морковку" можно предложить и грант на 500 миллионов долларов.

В середине 90-х, правда, займы такого рода американцы старались не выдавать, потому что многие страны просто по ним не платили. Но времена меняются и к этой практике вновь вернулись в "нулевых". Например, в 2002 году американцы одобрили займ на 15 лет по низкой фиксированной ставке Польше размером в 3,8 миллиардов долларов на покупку 48 самолетов F-16.

Кроме всего прочего, необходимо отметить, что это не только борьба США за рынок обслуживания техники и своей прибылью, но и очевидная цель лишить Россию денег от военно-технического сотрудничества со странами Восточной Европы, что будет помимо санкций оказывать и экономическое давление на Кремль.

Сегодня Россия стремительно перевооружается, а у бывших стран Варшавского договора, которые после событий в Крыму и на юго-востоке Украины крайне напряжены, по-прежнему старое советское вооружение, которое, по мнению зарубежных экспертов, в случае конфликта с Россией будет бесполезно.

Более того, например, по словам начальника Генштаба Чехии Йозефа Бечвара (Josef Becvar), страны Восточной Европы вообще стали заложниками России, которая не спешит поставлять им запасные части к устаревающей технике. Сегодня у Чехии из 51 вертолета 41 машина сделана в России. Чехия сегодня планирует закупить американские или итальянские вертолеты на сумму в 1,48 миллиарда долларов, чтобы избавиться от российских Ми-24 и Ми-35, а также в планах приобретение израильских радаров на замену советским. Сегодня Чехия оперирует 14 самолетами "Грипен" (Gripen) и платит за их техническое обеспечение по 161 миллиону долларов в год.

В итоге у новых партнеров НАТО возникает дилемма: тратить имеющиеся в наличии разумные деньги и хоть как-то поддерживать советское вооружение или скрести по сусекам и делать разовые покупки дорогостоящей западной военной продукции, в том числе тоже уже устаревшей.

Эту дилемму иллюстрирует декабрьское обращение Болгарии к России с просьбой помочь за 50 миллионов долларов в течение четырех лет поддержать техническое состояние 15 самолетов МиГ-29.

Впрочем, у США есть еще один рычаг давления на партнеров в Восточной Европе, записывая в "черный список" тех европейских чиновников в военно-технической сфере, кто продолжит иметь дело с Россией даже после постоянно расширяющихся санкций.

Поэтому, Восточная Европа со скрипом но меняет российское оружие на западное. Словакия планирует закупить девять вертолетов "Белл" 429 за 150 миллионов долларов. Хорватия ищет 18 самолетов F-16, но готова рассмотреть и шведский "Грипен", французский "Мираж" (Mirage), израильский "Кфир" (Kfir) или даже южнокорейские самолеты. Венгрия взяла в лизинг 14 самолетов "Грипен". Польша грозилась прошлым летом купить 32 самолета F-35 в 2025 году в довесок к уже имеющимся 46 F-16, чтобы полностью избавиться от российских Cy-22 и МиГ-29.

Румыния в первую очередь озабочена средствами ПВО и состоянием дел в своих ВВС. Страна планирует закупить 36 самолетов F-16 к 2020 году, разместит у себя систему "Пэтриот" и расширит систему ПРО "Иджис". Что касается F-16, то Румыния рассчитывала первоначально на 24 самолета, но смогла купить только 12. На рынке бывших в употреблении F-16 сегодня не все гладко. "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) сконцентрирована на производстве F-35, а производство новых F-16 замедлено и сокращено. За б/у F-16 на рынке конкурируют те же Болгария и Хорватия. Старые версии может и стоят дешевле, но требуют технического обеспечения. На F-35 не хватит денег, и, по всей видимости, Румыния будет вынуждена покупать новые F-16 и за другие уже деньги. С 2017 по 2026 годы Румыния планирует потратить 11,5 миллиарда на перевооружение.

В ноябре прошлого года Конгресс США выделил 350 миллионов долларов на военную помощь Украине на 2018 год. На 2019 год сумма помощи может составить 200 миллионов долларов. В этом году Украина скорее всего получит около 30 комплексов "Джавелин" и несколько сотен боеприпасов к ним. Речь идет о поставках на сумму в 50 миллионов долларов. О поставках вооружений Украине подробнее сообщалось ранее в материале "Как Запад помогает военным Украины".

Польша - это отдельная история. Еще в прошлом году в стране обсуждалось выделение на масштабную модернизацию вооруженные сил до 55 миллиардов долларов в течение 15 лет и доведение оборонных расходов до 2,5% от ВВП страны, что даже больше, чем требует Североатлантический альянс. Основная цель - увеличение численности вооруженных сил в два раза (со 100 тысяч человек), отказ от советского наследия, перевооружение армии под стандарты НАТО (сейчас до 70% вооружений в Польше - советского времени) и изменение структуры командования под западный формат. Зарубежные аналитики отмечают, что в ходе модернизации Польша сосредоточится на наступательных вооружениях, таких как крылатые ракеты, самолеты пятого поколения, беспилотники, ракеты большой дальности, подводные лодки. Ассортимент заявлен богатый, вопрос только в том, способна ли экономика Польши его воспроизвести и насколько активно и на каких условиях ей в этом будут помогать деньгами и техникой США и НАТО.

Илья Плеханов