Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО), первым пунктом рабочей поездки стал Красноярск.

"Глава военного ведомства проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Красноярского края и Новосибирской области, а также организацию учебного процесса в расположенных здесь военных образовательных учреждениях Минобороны", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По её словам, в Красноярске Шойгу планирует встретиться со студентами и преподавателями военной кафедры Сибирского федерального университета, чтобы рассказать об инициативах Минобороны, реализуемых в российских вузах.

В Новосибирске министр обороны заслушает доклад командования войсками ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе.

Также глава военного ведомства проверит состояние дел в Новосибирском высшем общевойсковом командном училище, заслушает руководство вуза о выполнении плана подготовки профильных специалистов, сообщила Марковская.