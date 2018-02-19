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В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника

20.02.2018 РИА Новости 81 0
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Зенитный ракетный комплекс Бук. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс Бук. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Расчеты новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" соединения ПВО 58-й общевойсковой армии отразили удар условного противника с воздуха в рамках учений на Каспийской флотилии, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"По замыслу учений дежурными расчетами был выявлен массовый подлет авиации условного противника к пункту базирования кораблей. Дивизион ЗРК "Бук-М3" немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Каспийской флотилии", - сказал Астафьев.

Кроме того, отмечается, что расчеты зенитного ракетного комплекса с помощью электронных пусков поразили надводный корабль условного противника, координаты местоположения которого были получены с беспилотного летательного аппарата.

Ранее во время рабочей поездки в Дагестан командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников проверил несение боевого дежурства личным составом зенитного ракетного дивизиона.
19.02.2018
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