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Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35

19.02.2018 bmpd.livejournal.com 48 0
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Индонезийская газета "Kompas" сообщает некоторые подробности контракта на приобретение Индонезией 11 российских истребителей Су-35, подписание которого подтвердил 16 февраля 2018 года начальник центра по связям с общественностью министерства обороны Индонезии Тоток Сугихарто.

Истребитель Су-35С (бортовой номер "23 синий") ВКС России, февраль 2018 года (с) Федор Леухин / russianplanes.net ( ссылка )

Согласно информации газеты, контракт был подписан 14 февраля в Джакарте с АО "Рособоронэкспорт" главой центра оборонных закупок министерства обороны Индонезии Кемханом Агусом Сетяджи. Стоимость контракта 1,14 млрд долл, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров, однако эта часть контракта не детализируется индонезийскими источниками. Соглашение якобы предусматривает передачу Индонезии технологий ремонта самолетов Су-35, "чтобы истребители больше не понадобилось возить на ремонт в Россию".

Тоток Сугихарто сообщил, что контракт должен вступить в действие в августе 2018 года, и первые два истребителя Су-35 должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года. Следующие шесть единиц должны быть доставлены к февралю 2020 года, и последние три машины должны быть поставлены в июле 2020 года.

Истребители Су-35 приобретаются для замены парка устаревших легких истребителей Northrop F-5E/F Tiger II американского производства, состоящих на вооружении 14-й эскадрильи ВВС Индонезии на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява). К настоящему времени в 14-й эскадрилье номинально числятся восемь F-5E и три F-5F, однако, согласно приводимому газетой "Kompas" заявлению начальника пресс-службы ВВС Индонезии Джеми Трисонджайя, фактически уже "почти два года" 14-я эскадрилья не имеет ни одной летной машины, поскольку истребители F-5E/F объявлены непригодными для полетов.

Индонезия стала вторым иностранным заказчиком истребителей Су-35 после Китая, в ноябре 2015 года подписавшего контракт на поставку ему 24 самолетов Су-35 (поставки были начаты в декабре 2016 года, к началу 2018 года Китаю поставлено 14 машин). Серийное производство самолетов Су-35 осуществляется Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО "Компания "Сухой").
18.02.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
F-5
Су-35
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
РОЭ
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год

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