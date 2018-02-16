Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 27-й катер класса "Сентинел"



Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com. Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 16 февраля. Bollinger Shipyards объявила о состоявшейся 8 февраля в Ки-Уэсте (шт.Флорида) церемонии передачи Береговой охране США 27-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1127) "Ричард Снайдер".

Как ожидается, WPC 1127 "Ричард Снайдер" официально войдет в состав Береговой охраны в апреле 2018 года и станет первым катером класса "Сентинел", который будет базироваться в Атлантик-Бич (шт.Северная Каролина).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года по результатам проведенного тендера. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров. В случае их реализации, общая стоимость проекта возрастала до 1,5 млрд. долл. Новые катера предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд".

Береговая охрана США 4 мая 2016 года объявила о заключении с Bollinger Shipyards контракта на реализацию второго этапа строительства быстроходных патрульных катеров FRC класса "Сентинел", который предусматривал поставку 26 дополнительных кораблей. Их потенциальная стоимость оценивалась в 1,42 млрд. долл.

Всего на текущий момент Береговая охрана разместила заказы на постройку 44 катеров. В случае реализации всех опционов, на вооружении будет состоять в общей сложности 58 катеров серии.

Первый катер, "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. На текущий момент катера класса "Сентинел" размещаются в Майами (шт.Флорида), Кетчикане (шт.Аляска), Ки-Уэсте (шт.Флорида), Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), Гонолулу (Гавайи), Паскагуле (шт.Миссисипи) и Кейп-Мей (шт.Нью-Джерси).

Класс "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.