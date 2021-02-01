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ЦАМТО

Береговая охрана США приняла на вооружение 41-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 29 января. Командование Береговой охраны США объявило о состоявшейся на базе "Портсмут" церемонии ввода в состав флота быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1141) "Чарльз Моултроп" (Charles Moulthrope).

Он является первым катером класса "Сентинел", предназначенным для Патрульных сил Юго-Западной Азии (PATFORSWA).

Всего в состав Патрульных сил Юго-Западной Азии (формирование Береговой охраны США, размещенное в Манаме, Бахрейн) будут направлены шесть новых катеров класса "Сентинел". Они заменят патрульные катера класса "Айленд".

(WPC 1141) "Чарльз Моултроп" компания Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 22 октября 2020 года. В Бахрейн он будет отправлен через некоторое время вместе с еще одним катером серии, (WPC 1142) "Роберт Голдман" (Robert Goldman), который был передан 22 декабря 2020 года и будет введен в боевой состав Береговой охраны в феврале.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера. 40 катеров уже эксплуатируются: 12 во Флориде, семь в Пуэрто-Рико, четыре в Калифорнии, по три на Гавайях, в Техасе и Нью-Джерси и по два на Аляске, в штатах Миссисипи и Северная Каролина. Два катера прибыли в порт приписки Апра-Харбор (Гуам) в 2020 году и еще один будет поставлен позднее.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток.

Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Страны
Бахрейн
Нидерланды
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
Sentinel
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