Владимир Королев: в течение последних пяти лет был заложен фундамент развития ВМФ РФ по всем направлениям



Главком ВМФ России Владимир Королев.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Главком ВМФ России Владимир Королев.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 16 февраля. В течение последних пяти лет был заложен фундамент развития ВМФ РФ по всем направлениям, заявил в интервью газете "Красная звезда" Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

По его словам, "только за последние пять лет для ВМФ были построены 64 боевых корабля и катера, в том числе 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения, 7 многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров. И это лишь первые результаты в работе по реализации долгосрочного курса нашей страны в морской и военно-морской сфере. Сегодня восстановлена практика межфлотских переходов подо льдами Арктики, развернуто строительство подводных лодок четвертого поколения "Борей" и "Ясень".

На вопрос "Красной звезды" о развитии морской авиации, В.Королев ответил, что "за пятилетний период оснащенность морской авиации современными воздушными судами возросла более чем в 1,5 раза, а показатели налета морских летчиков увеличились почти в 2 раза. Оснащение самолетов Су-24М и Су-33 новейшими прицельно-навигационными комплексами существенно повысило их возможности по высокоточному поражению наземных целей. Проведен большой объем работ по модернизации состава парка летательных аппаратов, уже стоящих на вооружении морской авиации. Модернизированы противолодочные самолеты Ил-38. На вооружение Северного флота поступили новейшие палубные истребители МиГ-29К. До 2020 года морская авиация ВМФ будет иметь в своем составе около 50 модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М. Мы прорабатываем вопросы по приему в состав своей авиации самолетов Бе-200, которые могут применяться в спасательных операциях, либо при ликвидации пожаров. Планируется оснащение новыми противолодочными комплексами самолетов-амфибий Бе-12. Это повысит их возможности при выполнении задач по предназначению. Переоснащаются соединения ПВО, которые получают в свой состав современные комплексы С-400. Обновляется аэродромная сеть и средства обеспечения полетов".

В интервью газете "Красная звезда" В.Королев также сообщил, что "за последние несколько лет переоснащение береговых войск ВМФ на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволило нам довести уровень их оснащения современной техникой до 96 проц.".