Шойгу проверит строительство военной инфраструктуры в Туве и Хакасии
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Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Глава Минобороны также проинспектирует ход выполнения ГОЗ на предприятиях
КЫЗЫЛ /Республика Тыва/, 16 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО), где проверит обустройство объектов военной и социальной инфраструктуры, расположенных в Туве и Хакасии.
"В столице Тывы глава военного ведомства заслушает доклад командующего войсками ЦВО о ходе поступления новых образцов вооружения и военной техники и выполнении плана мероприятий боевой подготовки", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская.
Рабочий визит главы военного ведомства начался с посещения Кызылского президентского кадетского училища, где Шойгу проверил готовность объектов второй очереди строительства.
Также Шойгу проинспектирует строительство объектов инфраструктуры и материальной базы военного городка мотострелкового соединения и нового здания военного комиссариата республики.
В Абакане глава Минобороны проверит ход модернизации инфраструктуры отдельной железнодорожной бригады ЦВО, а также проинспектирует ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Хакасии.
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16.02.2018
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