Польские Ми-24. Модернизация лучше со всех сторон



Вертолеты Ми-24 ВВС Польши.

Источник: Вертолеты Ми-24 Вертолеты Ми-24 ВВС Польши.Источник: Вертолеты Ми-24

"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – По данным местных СМИ, польские военные планируют модернизировать боевые вертолеты Ми-24. Сообщается, что Польша закупает новые вертолеты в рамках программы "Kruk" (Ворон)" и модернизирует существующий парк вертолетов Ми-24, оставшийся со времен холодной войны.

"Требования, связанные с модернизацией боевых вертолетов, разрабатываются параллельно с программой "Крук", говорится на веб-сайте Defence24.pl. Отмечается, что вертолеты Ми-24, которые имеют кодовое обозначение НАТО Hind, будут эксплуатироваться до тех пор, пока не будут приобретены новые боевые вертолеты.

Министерство обороны Польши уже начало процедуру выбора новых боевых вертолетов. Однако этот процесс сталкивается с рядом юридических и финансовых препятствий. Таким образом, модернизация Ми-24 остается жизнеспособным вариантом, затрагивающим также увеличение летного ресурса.

Если польские военные решают провести модернизацию Ми-24, то, безусловно, придется столкнуться с необходимостью наращивания вооружения этих машин. Согласно местным источникам, польские Ми-24 оснащены неуправляемыми ракетами (вероятно, 80 мм НАР типа С-8) и четырехствольным пулеметом калибра 12,7 мм. Такой комплект вооружения недостаточен для отражения современных угроз, например, уничтожения основных боевых танков или БМП. Вертолет в текущей конфигурации не может эффективно поражать движущиеся цели, он также имеет устаревшие оптико-электронные датчики и силовую установку.

Следует отметить, что аэрокосмическая промышленность Польши предлагает несколько вариантов модернизации Ми-24. В 2016 году компания TDA (дочерняя компания Thales Group), Thales Polska (дочерняя компания Thales), Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и предприятие Mesko подписали меморандум о взаимопонимании о производстве дальнобойных УР IRS в пусковых модулях Teslon (от двух до 22 ракет в зависимости от конфигурации – ПУ Teslon 22 для вертолетов Ми-24 несет 22 ракеты IRS). Производители этого оружия утверждают, что Ми-24, вооруженный системой Teslon 22/IRS, может точно поражать цели на расстоянии до 5 км.

На международном военном салоне MSPO 2017 в Кельце (Польша) завод по ремонту самолетов WZL-1 (Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1, дочерняя компания группы PGZ) представил оружейную станцию USPU, вооруженную одним 12,7 мм пулеметом WKM-B HMG (копия советского НСВ "Утес" калибра 12,7 мм). Завод также предлагает комплексную модернизацию Ми-24В и Ми-24Д. Вертолеты, модернизированные предприятием, получат новые системы связи, обновленные приемопередатчики, новую станцию электронных помех, навигационную систему GPS, блок записи летных данных и выхлопные экраны. Предприятие утверждает, что Ми-24, модернизированные WZL-1, обретают возможности для уничтожения целей в ночных условиях по стандарту MIL-STD-3009.

Польша ранее инициировала программу интеграции американской УР AGM-114 Hellfire на Ми-24, однако программа была отменена по финансовым причинам. Ми-24В обычно оснащен четырьмя ПТУР 9М114 "Штурм" (AT-6), установленными на двух пусковых установках. Южноафриканская группа Paramount предлагает свои собственные ракеты. Несколько операторов модернизированных Ми-24 (например, Нигерия) оснастили свои вертолеты европейским оружием.

Примечательно, что для программы Kruk американские компании Boeing и Bell Helicopter предлагают Польше вертолеты соответственно AH-64E Apache Guardian и AH-1Z Viper. Тем не менее, поставки военной техники, произведенных в США, осуществляются в рамках программы иностранных военных продаж правительства (Foreign Military Sales - FMS), которая имеет строгие правила в отношении финансирования и других процедур. Программа Kruk, по-видимому, несовместима с вышеупомянутыми правилами FMS, поэтому предложение США может быть отклонено. Таким образом, модернизация боевых вертолетов Ми-24 представляется лучшим вариантом с точки зрения компромисса между стоимостью и эффективностью.

Согласно аналитическому справочнику Military Balance 2017, выпущенному Лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS), по состоянию на начало 2017 года ВВС Польши имели в своем составе 28 вертолетов Ми-24Д/В.