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WarSpot

Польша выбирает между «Апачем» и «Гадюкой»

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Источник изображения: warspot.ru

В ближайшие годы ВС Польши вооружатся американскими ударными вертолётами. Вчера, 22 апреля, министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о выборе финалистов программы Kruk.

«У нас есть два претендента по боевым вертолетам, предложение Boeing и предложение Bell, и мы выберем наиболее выгодное из них. Мы хотим, чтобы это оружие как можно скорее было приобретено польскими вооруженными силами», — рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Промо-ролик вертолёта AH-1Z Viper для Польши

В рамках программы Kruk Минобороны Польши намерено приобрести 32 ударных вертолёта. Новые боевые машины заменят на вооружении устаревшие советские Ми-24. В тендере участвовало четыре претендента: Airbus Helicopters Tiger, Bell AH-1Z, Turkish Aerospace T129, а также Boeing AH-64E Apache.

AH-1Z Viper разработан корпорацией Bell Helicopter и с 2010 года состоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. Он может развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. Вертолёт вооружён 20-мм трёхствольной пушкой с боекомплектом 750 снарядов, а также имеет шесть пилонов для управляемых и неуправляемых ракет Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire и другого вооружения.

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и прошёл первое боевое крещение во время американского вторжения в Панаму в декабре 1989 года. AH-64 является самым распространённым ударным вертолётом в мире. Вооружение вертолёта AH-64 Apache состоит из дистанционно управляемой 30-мм автоматической пушки M230, а также управляемых и неуправляемых ракет. Вертолёт защищён броней из кевлара и полиакрилатовыми бронеплитами, а потому имеет высокую живучесть. Машина способна продолжать полёт даже после попадания пули калибра 12,7 мм или осколочно-фугасного снаряда калибра 23 мм; все её ключевые системы дублированы. Экипаж состоит из двух пилотов, каждый из которых может самостоятельно управлять вертолётом и его вооружением.

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Панама
Польша
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Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
AH-64
AIM-9
Hydra-70
Ми-24
Т-129
Компании
Airbus
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Boeing
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