МНО Филиппин аннулировало контракт на закупку вертолетов "Белл-412EPI"



Многоцелевые вертолеты Bell 412EP ВВС Филиппин.

Источник: Министерство национальной обороны Филиппин Многоцелевые вертолеты Bell 412EP ВВС Филиппин.Источник: Министерство национальной обороны Филиппин

ЦАМТО, 15 февраля. Министерство национальной обороны Филиппин официально аннулировало контракт, предусматривающий поставку ВС страны 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя МНО Филиппин Арсенио Андолонга, МНО направило уведомление о расторжении контракта компании Canadian Commercial Corporation (CCC), через которую он был заключен, а также в МИД Канады. Представитель МИД Канады подтвердил, что 13 февраля оно получило уведомление об аннулировании контракта.

Представитель МИД также заявил, что правительство Канады скорректировало полномочия CCC. Теперь корпорация будет больше внимания уделять коммерческим контрактам, а не оборонным.

Как сообщал ЦАМТО, 6 февраля 2018 года Bell Helicopter объявила о подписании с МНО Филиппин через Canadian Commercial Corporation контракта на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI". Стоимость продажи составила 12,073 млрд. фил. песо (233 млн. долл.). Предполагалось, что поставки начнутся к первому кварталу 2019 года и завершатся во втором квартале 2020 года. ВС Филиппин намеревались использовать закупаемые "Белл-412EPI" в качестве вертолета боевого обеспечения CUH (Combat Utility Helicopter), а также медицинской эвакуации.

Сообщение о продаже вызвало протесты правозащитных организаций в Канаде, которые указали на ряд нарушений, допущенных ранее силовыми структурами Филиппин. В итоге канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на продажу вертолетов, заявив, что первоначально не предполагало, что машины будут использоваться в боевых операциях. При этом не был назван срок проведения подобной оценки.

В ответ президент Родриго Дутерте 9 февраля заявил, что предложил командованию Вооруженных сил аннулировать сделку и найти другого поставщика. При этом глава государства также высказал пожелание вообще отказаться от закупки вооружений производства США и Канады, поскольку данные продажи всегда обременяются какими-либо условиями.

По заявлению заместителя начальника штаба ВВС Филиппин генерал-майора Реституто Падиллья, канадская сторона была полностью осведомлена о планах применения заказанных машин: приобретение вертолетов боевого обеспечения изначально было указано в контракте. Данное обстоятельство также было особо подчеркнуто в 2017 году по итогам пятимесячного противостояния правительственных сил и боевиков в Марави.

Министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана, в свою очередь, заявил, что если правительство Канады не одобрит продажу, Филиппины приобретут транспортные вертолеты в другой стране. В ближайшие несколько дней министерство намерено начать процедуру приобретения вертолетов у другого поставщика.