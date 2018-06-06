Правительство Филиппин рассматривает возможность покупки в Республике Корея вертолетов Bell
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Американский вертолет Helicopter Bell 505 Jet Ranger X.
Источник: TASS/Zuma/Roman Vondrous
ЦАМТО, 6 июня. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил 3 июня, что правительство страны рассматривает возможность покупки из состава ВС Республики Корея вертолетов Bell в целях расширения боевых возможностей Вооруженных сил.
Как сообщает филиппинское агентство PNA, данное заявление президент сделал в ходе трехдневного визита в Сеул, целью которого являлось дальнейшее укрепление двусторонних связей между Филиппинами и Южной Кореей, прежде всего, в области торговли, инвестиций, обороны и безопасности. В ходе визита президент Филиппин также ознакомился в разработанным в Республике Корея вертолетом "Сурион".
Как сообщал ЦАМТО, ВС Филиппин столкнулись с проблемой обновления вертолетного парка в результате аннулирования в феврале 2018 года соглашения о покупке в Канаде новых вертолетов "Белл-412EPI".
МНО Филиппин 6 февраля 2018 года подписало через Canadian Commercial Corporation контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" производства компании Bell Helicopter стоимостью 12,073 млрд. филл. песо (233 млн. долл.). Предполагалось, что поставки начнутся в первом квартале 2019 года и завершатся во втором квартале 2020 года. ВС Филиппин намеревались использовать закупаемые "Белл-412EPI" в качестве вертолета боевого обеспечения CUH, в т.ч. для перевозки и обеспечения войск, медицинской эвакуации. Новые машины должны были заменить в составе ВС Филиппин устаревшие вертолеты "Хью".
Сообщение о продаже вызвало протесты правозащитных организаций в Канаде, после чего канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на поставку вертолетов, заявив, что первоначально не предполагало, что машины будут использоваться в боевых операциях. При этом правительство не уточнило, сколько времени может занять повторная процедура. В итоге МНО Филиппин вынуждено было аннулировать контракт и возобновить проект покупки вертолетов.
Выступая в Сеуле, Р.Дутерте вновь заявил о неприемлемости выдвинутых Канадой условий применения вертолетов только для операций медицинской эвакуации, сославшись на необходимость защиты страны от вооруженных формирований маоистского повстанческого движения "Новая Народная Армия", "коммунистов", других террористических группировок и организованной преступности. В то же время, глава государства подчеркнул, что руководство страны прилагает усилия для поиска мирного компромисса в рамках переговорного процесса с движениями "Национальный фронт освобождения Моро", "Исламский фронт освобождения Моро", "Новая Народная Армия" и лидером "коммунистов" Хосе Мария Сизон.
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06.06.2018
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