Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Правительство Филиппин рассматривает возможность покупки в Республике Корея вертолетов Bell

07.06.2018 ЦАМТО 176 0
0
Понравилась новость?
 0
Helicopter Bell 505 Jet Ranger X
Американский вертолет Helicopter Bell 505 Jet Ranger X.
Источник: TASS/Zuma/Roman Vondrous

ЦАМТО, 6 июня. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил 3 июня, что правительство страны рассматривает возможность покупки из состава ВС Республики Корея вертолетов Bell в целях расширения боевых возможностей Вооруженных сил.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, данное заявление президент сделал в ходе трехдневного визита в Сеул, целью которого являлось дальнейшее укрепление двусторонних связей между Филиппинами и Южной Кореей, прежде всего, в области торговли, инвестиций, обороны и безопасности. В ходе визита президент Филиппин также ознакомился в разработанным в Республике Корея вертолетом "Сурион".

Как сообщал ЦАМТО, ВС Филиппин столкнулись с проблемой обновления вертолетного парка в результате аннулирования в феврале 2018 года соглашения о покупке в Канаде новых вертолетов "Белл-412EPI".

МНО Филиппин 6 февраля 2018 года подписало через Canadian Commercial Corporation контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" производства компании Bell Helicopter стоимостью 12,073 млрд. филл. песо (233 млн. долл.). Предполагалось, что поставки начнутся в первом квартале 2019 года и завершатся во втором квартале 2020 года. ВС Филиппин намеревались использовать закупаемые "Белл-412EPI" в качестве вертолета боевого обеспечения CUH, в т.ч. для перевозки и обеспечения войск, медицинской эвакуации. Новые машины должны были заменить в составе ВС Филиппин устаревшие вертолеты "Хью".

Сообщение о продаже вызвало протесты правозащитных организаций в Канаде, после чего канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на поставку вертолетов, заявив, что первоначально не предполагало, что машины будут использоваться в боевых операциях. При этом правительство не уточнило, сколько времени может занять повторная процедура. В итоге МНО Филиппин вынуждено было аннулировать контракт и возобновить проект покупки вертолетов.

Выступая в Сеуле, Р.Дутерте вновь заявил о неприемлемости выдвинутых Канадой условий применения вертолетов только для операций медицинской эвакуации, сославшись на необходимость защиты страны от вооруженных формирований маоистского повстанческого движения "Новая Народная Армия", "коммунистов", других террористических группировок и организованной преступности. В то же время, глава государства подчеркнул, что руководство страны прилагает усилия для поиска мирного компромисса в рамках переговорного процесса с движениями "Национальный фронт освобождения Моро", "Исламский фронт освобождения Моро", "Новая Народная Армия" и лидером "коммунистов" Хосе Мария Сизон.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Филиппины
Южная Корея
Продукция
Bell-412
Компании
Bell Helicopter
Textron
Проекты
2020-й год
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:17
  • 13
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:16
  • 17
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы